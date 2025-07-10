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В ГД одобрили оборотные штрафы для банков за нарушение прав потребителей

В ГД одобрили оборотные штрафы для банков за нарушение прав потребителей - 10.07.2025, ПРАЙМ

В ГД одобрили оборотные штрафы для банков за нарушение прав потребителей

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность банков за нарушения в сфере защиты прав... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T11:57+0300

2025-07-10T11:57+0300

2025-07-10T11:57+0300

экономика

общество

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анатолий аксаков

госдума

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность банков за нарушения в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и неисполнение предписаний ЦБ об устранении таких нарушений: вместо максимальных сумм штрафов предлагается ввести минимальные, а сам штраф - считать, исходя из размера собственного капитала банка и принципа соразмерности полученной выгоды. Однако комитет отметил необходимость последующей доработки проекта. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Согласно пояснительной записке, он направлен на повышение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг и предупреждение (пресечение) нарушений кредитными организациями законодательства РФ путем увеличения штрафов. Соавтор законопроекта, председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков в ходе обсуждения отметил, что сразу после его внесения в Госдуму "была реакция финансового сообщества, что есть некоторая несоразмерность тех норм, которые мы предложили". "И мы готовы их услышать для того, чтобы принять выверенный законодательный акт", - добавил он. Согласно пояснительной записке, сейчас за нарушение федеральных законов и нормативных актов ЦБ штраф составляет до 0,1% размера уставного капитала кредитной организации, но не более 1 миллиона рублей, а за неисполнение предписаний об устранении нарушений законодательства - до 1% размера уставного капитала, но не более 10 миллионов рублей. Однако такие размеры не оказывают на банки должного воздействия, поскольку их выгода от неправомерных действий на потребительском рынке может значительно нивелировать негативные последствия от санкций ЦБ, считают разработчики. В связи с этим законопроектом предлагается установить штраф до 0,1% размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей, за нарушение требований законодательства РФ и подзаконных актов в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. А штраф за неисполнение в установленный срок предписаний Банка России об устранении таких нарушений составит до 1% капитала собственных средств (капитала) банка, но не менее 1 миллиона рублей. "Фактически размеры штрафов будут определяться исходя из принципа соразмерности выгоды, полученной в результате допущенных нарушений, с учетом характера нарушения", - отмечается в пояснительной записке. При этом будет учитываться количество совершенных банком операций и сделок, заключенных договоров, по которым потребителям были или могут быть причинены убытки, а банк получил доход. Также будет приниматься в расчет доля таких операций, сделок и договоров у банка на последнюю отчетную дату квартала. Кроме того, предусматривается, что с банка, действующего от имени и (или) по поручению некредитной финансовой организации, штраф может быть взыскан в случае введения клиента в заблуждение или отсутствия его согласия на заключение договора финансовых услуг.

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общество , рф, анатолий аксаков, госдума