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В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жаркую погоду

В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жаркую погоду - 10.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жаркую погоду

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил сокращать рабочий день на один час при температуре воздуха от 30 градусов. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:56+0300

2025-07-10T12:56+0300

2025-07-10T12:56+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил сокращать рабочий день на один час при температуре воздуха от 30 градусов. "Предлагаемые меры - это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика - достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесёт существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев", - сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму и включен в повестку дня на эту сессию. Парламентарий подчеркнул, что законопроект предусматривает право работников на сокращённый рабочий день на один час при температуре от +30 градусов и выше. "Меняется климат, и жара даже в нашей северной стране становится не просто фактором дискомфорта, а реальной угрозой для здоровья и даже жизни людей. Например, последняя волна жары в юге Европе привела к гибели более 2300 человек. В условиях жары страдают сердечно-сосудистая система, мозг, снижается концентрация внимания. Это особенно опасно на рабочих местах, где требуется точность и физическая нагрузка", - отметил вице-спикер Госдумы.

https://1prime.ru/20250710/rassrochka-859360509.html

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общество , госдума, россия