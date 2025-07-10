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Госдума расширит применение ПСН при оказании услуг агентов банков на селе

Госдума расширит применение ПСН при оказании услуг агентов банков на селе - 10.07.2025, ПРАЙМ

Госдума расширит применение ПСН при оказании услуг агентов банков на селе

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение возможностей применения патентной системы налогообложения (ПСН) при осуществлении... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T14:08+0300

2025-07-10T14:08+0300

2025-07-10T14:08+0300

экономика

общество

нижегородская область

госдума

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение возможностей применения патентной системы налогообложения (ПСН) при осуществлении деятельности банковского платежного агента в сельской местности в регионах, где отсутствуют сельские поселения. Документ внесен законодательным собранием Нижегородской области. Он разрешает применять ПСН юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые, осуществляя розничную торговлю в стационарных магазинах в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципальных и городских округов, оказывают также услуги банковских платежных агентов (субагентов). Речь идет о принятии от физлиц наличных денежных средств и внесении их на банковские счета, а также о выдаче им наличных с таких счетов. Сейчас подобная возможность для юрлиц и ИП существует лишь в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений, однако есть регионы, где такие поселения отсутствуют. Принятие законопроекта, согласно пояснительной записке, позволит повысить доступность финансовых услуг для населения, проживающего в сельской местности, а предпринимателям получить дополнительный доход.

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нижегородская область

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общество , нижегородская область, госдума