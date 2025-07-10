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Госдума отклонила проект об отмене системы Fan ID
Госдума отклонила проект об отмене системы Fan ID - 10.07.2025, ПРАЙМ
Госдума отклонила проект об отмене системы Fan ID
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, которым предлагалось отменить систему идентификации зрителей (Fan ID) на футбольных стадионах. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T16:11+0300
2025-07-10T16:11+0300
2025-07-10T16:11+0300
общество
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, которым предлагалось отменить систему идентификации зрителей (Fan ID) на футбольных стадионах. Законопроект был направлен на отмену ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", которым с 1 июня 2022 года введена обязательная идентификация и аутентификация зрителей и участников только тех официальных спортивных соревнований, которые указаны в распоряжении правительства РФ. В настоящее время в числе таких соревнований только два по одному вида спорта – это чемпионат России по футболу среди команд клубов премьер-лиги и финальный матч Кубка России по футболу. Ранее зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что в нынешние непростые времена было бы неправильно отменять карту болельщика на футбольных стадионах. По его словам, законопроект, который был принят относительно поведения на стадионах, был необходимой мерой для организации правопорядка. Он отметил, что в России делается всё для популяризации спорта, чтобы на стадионах было много болельщиков и безопасно.
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общество , рф, госдума
Госдума отклонила проект об отмене системы Fan ID
Госдума отклонила проект об отмене карты болельщика на футбольных стадионах
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, которым предлагалось отменить систему идентификации зрителей (Fan ID) на футбольных стадионах.
Законопроект был направлен на отмену ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", которым с 1 июня 2022 года введена обязательная идентификация и аутентификация зрителей и участников только тех официальных спортивных соревнований, которые указаны в распоряжении правительства РФ.
В настоящее время в числе таких соревнований только два по одному вида спорта – это чемпионат России по футболу среди команд клубов премьер-лиги и финальный матч Кубка России по футболу.
Ранее зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что в нынешние непростые времена было бы неправильно отменять карту болельщика на футбольных стадионах.
По его словам, законопроект, который был принят относительно поведения на стадионах, был необходимой мерой для организации правопорядка.
Он отметил, что в России делается всё для популяризации спорта, чтобы на стадионах было много болельщиков и безопасно.
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