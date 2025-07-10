https://1prime.ru/20250710/gruppa-859346095.html

Первая коммерческая группа туристов из Индии прибудет в Тюменскую область

Первая коммерческая группа туристов из Индии прибудет в Тюменскую область - 10.07.2025, ПРАЙМ

Первая коммерческая группа туристов из Индии прибудет в Тюменскую область

Первая коммерческая группа туристов из Индии может прибыть в Тюменскую область в сентябре этого года, сообщил директор Агентства туризма и продвижения региона... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T05:39+0300

2025-07-10T05:39+0300

2025-07-10T05:39+0300

общество

индия

санкт-петербург

fun&sun

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859346095.jpg?1752115178

ТЮМЕНЬ, 10 июл - ПРАЙМ. Первая коммерческая группа туристов из Индии может прибыть в Тюменскую область в сентябре этого года, сообщил директор Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов. По словам Пухова, в 2023 году индийским туроператорам в Тюмени совместно с Мостуризмом был презентован новый турпродукт "Москва+. Русские каникулы", в задачи тестовой группы входила "проверка маршрута на предмет его применимости и реализуемости". "В январе этого года мы вместе с Мостуризмом поехали на туристическую выставку в Мумбаи и там до индийских туроператоров этот продукт довели. В рамках форума "Путешествуй!" мы подписали трехстороннее соглашение с туроператором Fun&Sun и с Мостуризмом по отдельному маркетинговому продвижению этого турпродукта на рынках, в том числе Индии. В этом сентябре мы ждем первую коммерческую группу", - рассказал Пухов журналистам в среду после встречи участников пресс-тура из Санкт-Петербурга, организованного совместно с авиакомпанией Nordwind Airlines.

индия

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , индия, санкт-петербург, fun&sun