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Первая коммерческая группа туристов из Индии прибудет в Тюменскую область - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Первая коммерческая группа туристов из Индии прибудет в Тюменскую область
Первая коммерческая группа туристов из Индии прибудет в Тюменскую область - 10.07.2025, ПРАЙМ
Первая коммерческая группа туристов из Индии прибудет в Тюменскую область
Первая коммерческая группа туристов из Индии может прибыть в Тюменскую область в сентябре этого года, сообщил директор Агентства туризма и продвижения региона... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T05:39+0300
2025-07-10T05:39+0300
общество
индия
санкт-петербург
fun&sun
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ТЮМЕНЬ, 10 июл - ПРАЙМ. Первая коммерческая группа туристов из Индии может прибыть в Тюменскую область в сентябре этого года, сообщил директор Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов. По словам Пухова, в 2023 году индийским туроператорам в Тюмени совместно с Мостуризмом был презентован новый турпродукт "Москва+. Русские каникулы", в задачи тестовой группы входила "проверка маршрута на предмет его применимости и реализуемости". "В январе этого года мы вместе с Мостуризмом поехали на туристическую выставку в Мумбаи и там до индийских туроператоров этот продукт довели. В рамках форума "Путешествуй!" мы подписали трехстороннее соглашение с туроператором Fun&Sun и с Мостуризмом по отдельному маркетинговому продвижению этого турпродукта на рынках, в том числе Индии. В этом сентябре мы ждем первую коммерческую группу", - рассказал Пухов журналистам в среду после встречи участников пресс-тура из Санкт-Петербурга, организованного совместно с авиакомпанией Nordwind Airlines.
индия
санкт-петербург
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общество , индия, санкт-петербург, fun&sun
Общество , ИНДИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Fun&Sun
05:39 10.07.2025
 
Первая коммерческая группа туристов из Индии прибудет в Тюменскую область

Первая коммерческая группа туристов из Индии может прибыть в Тюменскую область в сентябре

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ТЮМЕНЬ, 10 июл - ПРАЙМ. Первая коммерческая группа туристов из Индии может прибыть в Тюменскую область в сентябре этого года, сообщил директор Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов.
По словам Пухова, в 2023 году индийским туроператорам в Тюмени совместно с Мостуризмом был презентован новый турпродукт "Москва+. Русские каникулы", в задачи тестовой группы входила "проверка маршрута на предмет его применимости и реализуемости".
"В январе этого года мы вместе с Мостуризмом поехали на туристическую выставку в Мумбаи и там до индийских туроператоров этот продукт довели. В рамках форума "Путешествуй!" мы подписали трехстороннее соглашение с туроператором Fun&Sun и с Мостуризмом по отдельному маркетинговому продвижению этого турпродукта на рынках, в том числе Индии. В этом сентябре мы ждем первую коммерческую группу", - рассказал Пухов журналистам в среду после встречи участников пресс-тура из Санкт-Петербурга, организованного совместно с авиакомпанией Nordwind Airlines.
 
ОбществоИНДИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГFun&Sun
 
 
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