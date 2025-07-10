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Фондовые индексы Европы растут в четверг - 10.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/indeksy--859363819.html
Фондовые индексы Европы растут в четверг
Фондовые индексы Европы растут в четверг - 10.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут в четверг
Основные фондовые индексы Европы растут в четверг, немецкий DAX и британский FTSE 100 в ходе торгов обновили рекордные значения, свидетельствуют данные бирж. | 10.07.2025, ПРАЙМ
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экономика
германия
европа
dax
рынок
индексы
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг, немецкий DAX и британский FTSE 100 в ходе торгов обновили рекордные значения, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,99% - до 8 954,97 пункта, в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув 8 973,68 пункта. Немецкий DAX рос на 0,24%, до 24 579,56 пункта, в четверг показатель также обновил рекорд, поднявшись до 24 640,9 пункта. При этом французский CAC 40 на 13.27 мск поднимался на 0,63%, до 7 927,97 пункта. Ранее в четверг была опубликована окончательная оценка инфляции в Германии. Так, годовая инфляция по итогам июня замедлилась до минимума с октября - 2% после 2,1% в мае, как и показывали предварительные данные. В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно окончательной оценке, не изменились, что также совпало с предварительными данными.
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германия, европа, dax, рынок, индексы, торги
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, Рынок, Индексы, Торги
13:33 10.07.2025
 
Фондовые индексы Европы растут в четверг

Индексы Европы DAX и FTSE 100 обновили рекордные значения

© fotolia.com / PavelisБиржи Европы
Биржи Европы - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© fotolia.com / Pavelis
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг, немецкий DAX и британский FTSE 100 в ходе торгов обновили рекордные значения, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,99% - до 8 954,97 пункта, в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув 8 973,68 пункта. Немецкий DAX рос на 0,24%, до 24 579,56 пункта, в четверг показатель также обновил рекорд, поднявшись до 24 640,9 пункта.
При этом французский CAC 40 на 13.27 мск поднимался на 0,63%, до 7 927,97 пункта.
Ранее в четверг была опубликована окончательная оценка инфляции в Германии. Так, годовая инфляция по итогам июня замедлилась до минимума с октября - 2% после 2,1% в мае, как и показывали предварительные данные.
В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно окончательной оценке, не изменились, что также совпало с предварительными данными.
%Котировки - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Фондовые индексы Европы растут в пределах 1,5%
Вчера, 13:57
 
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