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Фондовые индексы Европы растут в четверг

Фондовые индексы Европы растут в четверг - 10.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут в четверг

Основные фондовые индексы Европы растут в четверг, немецкий DAX и британский FTSE 100 в ходе торгов обновили рекордные значения, свидетельствуют данные бирж. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T13:33+0300

2025-07-10T13:33+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг, немецкий DAX и британский FTSE 100 в ходе торгов обновили рекордные значения, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,99% - до 8 954,97 пункта, в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув 8 973,68 пункта. Немецкий DAX рос на 0,24%, до 24 579,56 пункта, в четверг показатель также обновил рекорд, поднявшись до 24 640,9 пункта. При этом французский CAC 40 на 13.27 мск поднимался на 0,63%, до 7 927,97 пункта. Ранее в четверг была опубликована окончательная оценка инфляции в Германии. Так, годовая инфляция по итогам июня замедлилась до минимума с октября - 2% после 2,1% в мае, как и показывали предварительные данные. В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно окончательной оценке, не изменились, что также совпало с предварительными данными.

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германия, европа, dax, рынок, индексы, торги