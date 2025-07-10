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В России в 2025 году обновят более 500 мостов и путепроводов
В России в 2025 году обновят более 500 мостов и путепроводов - 10.07.2025, ПРАЙМ
В России в 2025 году обновят более 500 мостов и путепроводов
Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году на региональной и местной дорожной сети построят, реконструируют, отремонтируют, в том... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T17:03+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году на региональной и местной дорожной сети построят, реконструируют, отремонтируют, в том числе капитально, более 500 мостов и путепроводов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году построят, реконструируют, отремонтируют, в том числе капитально, более 500 мостов и путепроводов протяжённостью 42,2 тысячи погонных метров", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. В частности, в этом году запланирован ввод в эксплуатацию 7 искусственных сооружений, ещё 65 мостов и путепроводов будут реконструированы. Капитально отремонтируют 228 сооружений.
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общество , рф, марат хуснуллин, россия
Экономика, Общество , РФ, Марат Хуснуллин, РОССИЯ
В России в 2025 году обновят более 500 мостов и путепроводов
Хуснуллин: в 2025 году в России отремонтируют более 500 мостов и путепроводов
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году на региональной и местной дорожной сети построят, реконструируют, отремонтируют, в том числе капитально, более 500 мостов и путепроводов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году построят, реконструируют, отремонтируют, в том числе капитально, более 500 мостов и путепроводов протяжённостью 42,2 тысячи погонных метров", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
В частности, в этом году запланирован ввод в эксплуатацию 7 искусственных сооружений, ещё 65 мостов и путепроводов будут реконструированы. Капитально отремонтируют 228 сооружений.
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