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В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ - 10.07.2025, ПРАЙМ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Полковник СБУ застрелен в Киеве, заявляет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:58+0300
2025-07-10T12:58+0300
2025-07-10T12:58+0300
происшествия
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Полковник СБУ застрелен в Киеве, заявляет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Ранее в четверг полиция Киева сообщала, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, погиб один человек. "Есть информация, что убитый – полковник СБУ", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале отметил, что был убит полковник СБУ Иван Воронич. Позднее телеканал украинский "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы сообщил, что в СБУ подтвердили гибель своего сотрудника в результате стрельбы в Киеве. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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общество , киев, сбу
Происшествия, Общество , Киев, СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Депутат Рады Гончаренко* заявил, что в Киеве застрелен полковник СБУ
МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Полковник СБУ застрелен в Киеве, заявляет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в четверг полиция Киева сообщала, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, погиб один человек.
"Есть информация, что убитый – полковник СБУ", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале отметил, что был убит полковник СБУ Иван Воронич.
Позднее телеканал украинский "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы сообщил, что в СБУ подтвердили гибель своего сотрудника в результате стрельбы в Киеве. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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