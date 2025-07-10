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В Киеве застрелили полковника СБУ - 10.07.2025, ПРАЙМ
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В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ - 10.07.2025, ПРАЙМ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Полковник СБУ застрелен в Киеве, заявляет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:58+0300
2025-07-10T12:58+0300
происшествия
общество
киев
сбу
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Полковник СБУ застрелен в Киеве, заявляет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Ранее в четверг полиция Киева сообщала, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, погиб один человек. "Есть информация, что убитый – полковник СБУ", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале отметил, что был убит полковник СБУ Иван Воронич. Позднее телеканал украинский "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы сообщил, что в СБУ подтвердили гибель своего сотрудника в результате стрельбы в Киеве. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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общество , киев, сбу
Происшествия, Общество , Киев, СБУ
12:58 10.07.2025
 
В Киеве застрелили полковника СБУ

Депутат Рады Гончаренко* заявил, что в Киеве застрелен полковник СБУ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Полковник СБУ застрелен в Киеве, заявляет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в четверг полиция Киева сообщала, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, погиб один человек.
"Есть информация, что убитый – полковник СБУ", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале отметил, что был убит полковник СБУ Иван Воронич.
Позднее телеканал украинский "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы сообщил, что в СБУ подтвердили гибель своего сотрудника в результате стрельбы в Киеве. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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