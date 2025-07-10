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Мировое производство кофе за год выросло на 6%

Мировое производство кофе за год выросло на 6% - 10.07.2025, ПРАЙМ

Мировое производство кофе за год выросло на 6%

Мировое производство кофе в 2023-2024 кофейном сезоне выросло на 6%, до 178 миллионов мешков или 10,68 миллиона тонн, говорится в ежегодном докладе... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T13:23+0300

2025-07-10T13:23+0300

2025-07-10T13:23+0300

экономика

кофе

мировая экономика

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мировое производство кофе в 2023-2024 кофейном сезоне выросло на 6%, до 178 миллионов мешков или 10,68 миллиона тонн, говорится в ежегодном докладе Международной кофейной ассоциации. Стандартный кофейный мешок по международной классификации обычно содержит 60 килограммов зеленых (необжаренных) кофейных зерен. "Мировое производство кофе в 2023/24 кофейном году оценивается в 178 миллионов мешков, включая 102,2 миллиона мешков арабики и 75,8 миллиона мешков робусты. Неблагоприятные погодные условия, первоначально отмеченные в 2022 году, сохранялись в 2023 году и отрицательно повлияли на производство 2023/24 года", - говорится в материалах. В аналогичном докладе за предшествующий урожайный сезон ассоциация отмечала, что производство составляло 168,2 миллиона мешков. Мировой экспорт зеленых зерен увеличился на 12,1%, достигнув 124,2 миллиона мешков (7,45 миллиона тонн), по сравнению со 110,8 миллиона мешков в предшествующем кофейном сезоне. Экспорт зеленой арабики увеличился на 15,5%, а поставки зеленых зерен робусты выросли на 7%.

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кофе, мировая экономика