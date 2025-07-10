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Российские компании сократили выпуск облигаций, номинированных в валюте

Российские компании сократили выпуск облигаций, номинированных в валюте - 10.07.2025, ПРАЙМ

Российские компании сократили выпуск облигаций, номинированных в валюте

Российские компании в первом полугодии 2025 года сократили выпуск облигаций, номинированных в валюте - их доля снизилась до 19% с 32% в первой половине 2024... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T00:40+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российские компании в первом полугодии 2025 года сократили выпуск облигаций, номинированных в валюте - их доля снизилась до 19% с 32% в первой половине 2024 года, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА. "Объем размещения новых выпусков корпоративных облигаций за первое полугодие составил около 4,6 триллиона рублей, при этом доля выпусков облигаций, номинированных в валюте, снизилась до 19% (против 32% в первой половине 2024 года), несмотря на высокие ставки рублевых заимствований", - говорится в документе. Основной прирост новых размещений обеспечили облигации эмитентов первого эшелона: совокупный объем новых выпусков в данном сегменте увеличился практически вдвое к показателю за первое полугодие 2024 года и составил около 3 триллионов рублей. АКРА отметило существенное сокращение доли финансовых организаций в структуре новых размещений: с 40% в первой половине 2024 года до 17% за шесть месяцев 2025 года. На долю компаний отрасли цветной металлургии пришлось 16% новых размещений (4% за шесть месяцев 2024 года), на институты развития и государственные агентства - 9% (1% в первой половине 2024 года), на железнодорожный транспорт - 7% (против 3% за первое полугодие 2024 года). Совокупный объем облигационного корпоративного долга по непогашенному номиналу к концу первого полугодия составил 30,6 триллиона рублей, показав рост на 3,5% с начала года (против увеличения на 6% за первое полугодие 2024 года). Несмотря на существенно возросший объем новых размещений корпоративных облигаций за указанный период (на 56%), прирост корпоративного долгового рынка по непогашенному номиналу в рублевом эквиваленте оказался не столь значительным, что связано с состоявшимися погашениями и с переоценкой валютных облигаций на фоне укрепления курса рубля, говорится в исследовании. "Учитывая предстоящие погашения, сохраняющийся дефицит ликвидности в банковском секторе и планы Минфина России по новым выпускам гособлигаций до конца года, АКРА не ожидает существенного изменения динамики рынка корпоративных облигаций во втором полугодии. Вместе с тем возможное повышение спроса на облигации российских компаний со стороны частных инвесторов с учетом опережающего снижения доходностей по низкорисковым активам (в том числе по банковским вкладам и коротким ОФЗ) в условиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики может способствовать ускорению темпов роста облигационного корпоративного долга в среднесрочной перспективе", - считают аналитики АКРА.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , акра, минфин