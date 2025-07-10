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ЦБ оценил объем вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже
ЦБ оценил объем вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже - 10.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил объем вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже
Объемы вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже пока минимальные, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T20:57+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Объемы вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже пока минимальные, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "На Московской бирже 4 июня стартовали торги фьючерсным контрактом на ETF на криптовалюту. В течение месяца наблюдался рост объема вложений инвесторов в этот актив, но объемы пока минимальные", - сообщает ЦБ. На 27 июня 2025 года объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов на фьючерсный контракт на базовый актив, связанный с криптовалютой, составил 1,25 миллиарда рублей, оценил ЦБ. Доля физических лиц в общем объеме длинной позиции равна 97%, большая часть инвесторов (2,8 тысячи) имеет позицию до 0,5 миллиона рублей, отмечает регулятор. "Значительная часть объема вложенных средств приходится на частных инвесторов с большим капиталом, чей портфель превышает 100 миллионов рублей. Выражена также доля вложений крупных игроков в диапазоне от 10 миллионов до 50 миллионов рублей. Однако стоит отметить, что количество инвесторов в этих когортах относительно мало. Противоположную короткую позицию преимущественно занимают юрлица-нерезиденты", - также сообщает ЦБ.
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общество , рф
ЦБ оценил объем вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже
ЦБ: объемы вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже пока минимальные
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Объемы вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже пока минимальные, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"На Московской бирже 4 июня стартовали торги фьючерсным контрактом на ETF на криптовалюту. В течение месяца наблюдался рост объема вложений инвесторов в этот актив, но объемы пока минимальные", - сообщает ЦБ.
На 27 июня 2025 года объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов на фьючерсный контракт на базовый актив, связанный с криптовалютой, составил 1,25 миллиарда рублей, оценил ЦБ. Доля физических лиц в общем объеме длинной позиции равна 97%, большая часть инвесторов (2,8 тысячи) имеет позицию до 0,5 миллиона рублей, отмечает регулятор.
"Значительная часть объема вложенных средств приходится на частных инвесторов с большим капиталом, чей портфель превышает 100 миллионов рублей. Выражена также доля вложений крупных игроков в диапазоне от 10 миллионов до 50 миллионов рублей. Однако стоит отметить, что количество инвесторов в этих когортах относительно мало. Противоположную короткую позицию преимущественно занимают юрлица-нерезиденты", - также сообщает ЦБ.
Стоимость биткоина поднялась выше 113 тысяч долларов