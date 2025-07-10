https://1prime.ru/20250710/kriptoaktivy-859378618.html

ЦБ оценил объем вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже

ЦБ оценил объем вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже - 10.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил объем вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже

Объемы вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже пока минимальные, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T20:57+0300

2025-07-10T20:57+0300

2025-07-10T20:57+0300

экономика

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Объемы вложений инвесторов в криптоактивы на Мосбирже пока минимальные, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "На Московской бирже 4 июня стартовали торги фьючерсным контрактом на ETF на криптовалюту. В течение месяца наблюдался рост объема вложений инвесторов в этот актив, но объемы пока минимальные", - сообщает ЦБ. На 27 июня 2025 года объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов на фьючерсный контракт на базовый актив, связанный с криптовалютой, составил 1,25 миллиарда рублей, оценил ЦБ. Доля физических лиц в общем объеме длинной позиции равна 97%, большая часть инвесторов (2,8 тысячи) имеет позицию до 0,5 миллиона рублей, отмечает регулятор. "Значительная часть объема вложенных средств приходится на частных инвесторов с большим капиталом, чей портфель превышает 100 миллионов рублей. Выражена также доля вложений крупных игроков в диапазоне от 10 миллионов до 50 миллионов рублей. Однако стоит отметить, что количество инвесторов в этих когортах относительно мало. Противоположную короткую позицию преимущественно занимают юрлица-нерезиденты", - также сообщает ЦБ.

https://1prime.ru/20250710/rekord-859378249.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф