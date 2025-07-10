https://1prime.ru/20250710/kurs-859376004.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 июля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 июля - 10.07.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,09 копейки - до 10,8185 рубля, курс доллара - на 26,98 копейки, до 77,9029 рубля,... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T18:44+0300
2025-07-10T18:44+0300
2025-07-10T18:44+0300
экономика
общество
рф
сша
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76264/16/762641679_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_74542a580cc0319cdc0a08c54684c943.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,09 копейки - до 10,8185 рубля, курс доллара - на 26,98 копейки, до 77,9029 рубля, курс евро вырос на 8,17 копейки, до 91,4992 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250710/oil-859375511.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76264/16/762641679_190:0:1810:1215_1920x0_80_0_0_eb913469beb99b37bccb6ca05dd1c93e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, сша, банк россия
Экономика, Общество , РФ, США, банк Россия
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 июля
Официальный курс юаня на пятницу - 10,82 руб, доллара - 77,9 руб, евро - 91,5 руб
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,09 копейки - до 10,8185 рубля, курс доллара - на 26,98 копейки, до 77,9029 рубля, курс евро вырос на 8,17 копейки, до 91,4992 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Нефть дешевеет на геополитической напряженности