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Лавров обсудил с главой МИД Малайзии двустороннюю и международную повестку
Лавров обсудил с главой МИД Малайзии двустороннюю и международную повестку - 10.07.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудил с главой МИД Малайзии двустороннюю и международную повестку
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном вопросы двусторонней и международной повестки дня, а также выполнение... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T10:33+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном вопросы двусторонней и международной повестки дня, а также выполнение договоренностей по итогам визита премьера страны Анвара Ибрагима в Москву, сообщили в МИД РФ. "Десятого июля в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - ред.) состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном. Обсуждены пути реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию в мае, актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны уделили особое внимание региональной проблематике и перспективам дальнейшего продвижения стратегического партнерства России с АСЕАН, в которой Малайзия председательствует в 2025 году. Лавров ранее прибыл с двухдневным визитом в Малайзию. Его программа включает участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпуре министр также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
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малайзия, сергей лавров, мид, асеан, россия
Политика, МАЛАЙЗИЯ, Сергей Лавров, МИД, АСЕАН, РОССИЯ
Лавров обсудил с главой МИД Малайзии двустороннюю и международную повестку
Лавров обсудил с главой МИД Малайзии вопросы двусторонней и международной повестки
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном вопросы двусторонней и международной повестки дня, а также выполнение договоренностей по итогам визита премьера страны Анвара Ибрагима в Москву, сообщили в МИД РФ.
"Десятого июля в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - ред.) состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном. Обсуждены пути реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию в мае, актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны уделили особое внимание региональной проблематике и перспективам дальнейшего продвижения стратегического партнерства России с АСЕАН, в которой Малайзия председательствует в 2025 году.
Лавров ранее прибыл с двухдневным визитом в Малайзию. Его программа включает участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпуре министр также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
На полях саммита АСЕАН запланировали встречу Лаврова и Рубио