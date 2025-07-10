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Лавров и Рубио провели встречу в Малайзии - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров и Рубио провели встречу в Малайзии
Лавров и Рубио провели встречу в Малайзии - 10.07.2025, ПРАЙМ
Лавров и Рубио провели встречу в Малайзии
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:17+0300
2025-07-10T14:25+0300
политика
сергей лавров
марко рубио
асеан
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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит "на полях" мероприятий по линии АСЕАН. Госсекретарь США зашел в комнату переговоров первым, за ним проследовал Лавров. После того, как министры сели за стол, журналисты зашли в зал. По традиции представители американской прессы начали выкрикивать вопросы министрам, один из вопросов был о возможности введения новых санкций против России. Услышав его, Рубио и Лавров посмотрели друг на друга и слегка улыбнулись.Лавров и Рубио ранее несколько раз общались по телефону и впервые лично встретились на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. На той встрече стороны договорились начать работу по нормализации двусторонних отношений.С российской стороны во встрече кроме Лаврова принимают участие и.о. директора департамента Северной Атлантики Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин. С американской стороны, помимо Рубио, присутствуют замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон.Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в столице Малайзии продлилась 50 минут.
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сергей лавров, марко рубио, асеан
Политика, Сергей Лавров, Марко Рубио, АСЕАН
13:17 10.07.2025 (обновлено: 14:25 10.07.2025)
 
Лавров и Рубио провели встречу в Малайзии

Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио провели встречу в Малайзии

© РИА Новости . Татьяна Кукушкина | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Рубио
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Рубио - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Татьяна Кукушкина
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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит "на полях" мероприятий по линии АСЕАН. Госсекретарь США зашел в комнату переговоров первым, за ним проследовал Лавров. После того, как министры сели за стол, журналисты зашли в зал. По традиции представители американской прессы начали выкрикивать вопросы министрам, один из вопросов был о возможности введения новых санкций против России. Услышав его, Рубио и Лавров посмотрели друг на друга и слегка улыбнулись.
Лавров и Рубио ранее несколько раз общались по телефону и впервые лично встретились на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. На той встрече стороны договорились начать работу по нормализации двусторонних отношений.
С российской стороны во встрече кроме Лаврова принимают участие и.о. директора департамента Северной Атлантики Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин. С американской стороны, помимо Рубио, присутствуют замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон.
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в столице Малайзии продлилась 50 минут.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
На полях саммита АСЕАН запланировали встречу Лаврова и Рубио
08:04
 
ПолитикаСергей ЛавровМарко РубиоАСЕАН
 
 
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