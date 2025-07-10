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Лавров и Рубио провели встречу в Малайзии

Лавров и Рубио провели встречу в Малайзии - 10.07.2025, ПРАЙМ

Лавров и Рубио провели встречу в Малайзии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T13:17+0300

2025-07-10T13:17+0300

2025-07-10T14:25+0300

политика

сергей лавров

марко рубио

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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит "на полях" мероприятий по линии АСЕАН. Госсекретарь США зашел в комнату переговоров первым, за ним проследовал Лавров. После того, как министры сели за стол, журналисты зашли в зал. По традиции представители американской прессы начали выкрикивать вопросы министрам, один из вопросов был о возможности введения новых санкций против России. Услышав его, Рубио и Лавров посмотрели друг на друга и слегка улыбнулись.Лавров и Рубио ранее несколько раз общались по телефону и впервые лично встретились на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. На той встрече стороны договорились начать работу по нормализации двусторонних отношений.С российской стороны во встрече кроме Лаврова принимают участие и.о. директора департамента Северной Атлантики Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин. С американской стороны, помимо Рубио, присутствуют замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон.Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в столице Малайзии продлилась 50 минут.

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сергей лавров, марко рубио, асеан