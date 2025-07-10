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Лавров примет участие во встрече глав МИД стран АСЕАН

Лавров примет участие во встрече глав МИД стран АСЕАН - 10.07.2025, ПРАЙМ

Лавров примет участие во встрече глав МИД стран АСЕАН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и серии пост-министерских... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T00:19+0300

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2025-07-10T00:19+0300

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КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 10 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и серии пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока. В Москве считают, что АСЕАН играет центральную роль в обеспечении стабильности и взаимовыгодного сотрудничества в регионе. В преддверии визита Лаврова в российском МИД рассказали, что министр, в частности, проведет встречу в формате Россия-АСЕАН, поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. В МИД РФ заявили, что "с учетом нынешней глобальной турбулентности, ожидается непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики". "Намерены акцентировать растущие риски, связанные с милитаризацией Азиатско-Тихоокеанского региона, расширением сети блоковых "индо-тихоокеанских" механизмов, попытками евроатлантистов закрепить в Азии силовой потенциал НАТО, расшатать сложившуюся вокруг АСЕАН архитектуру безопасности и развития, замкнуть всю практическую работу на альтернативные форматы, обслуживающие западную повестку дня", - заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ожидается, что "на полях" асеановских мероприятий Лавров проведет ряд встреч с азиатскими коллегами. Не исключено, что министр увидится и с госсекретарем США Марко Рубио. Ранее в госдепе США подтвердили, что Рубио примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Малайзии. США, как и Россия, являются одним из диалоговых партнеров ассоциации. Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые лично встретились на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. На той встрече стороны договорились начать работу по нормализации двусторонних отношений. НАТО В АЗИИ И ПОЗИЦИЯ РФ В Москве ранее не раз подчеркивали, что обеспокоены стремлением НАТО расширить зону своей ответственности на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению Лаврова, военная инфраструктура НАТО продвигается в регион Тихого океана для того, чтобы "подорвать асеаноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса". В частности, Россия и Китай крайне отрицательно отнеслись к отправке США на Филиппины в апреле 2024 года пусковых установок Typhoon для ракет средней дальности. Сделано это было в рамках учений, установка была развернута на севере крупнейшего острова архипелага Лусон. Как сообщал спикер филиппинских ВС Луи Дема-Ала, установка была задействована на нескольких этапах учений, однако настоящих стрельб ни разу не проводилось. Предполагалось, что установка должна была быть возвращена США в сентябре прошлого года, однако этого не произошло. Тогда в ответ на подобные действия США Россия пригрозила, что будет вынуждена отказаться от своего одностороннего моратория на развертывание систем аналогичной дальности в Европе и АТР. Москва приняла на себя добровольные обязательства после того, как США вышли из договора о ликвидации РСМД и в 2019 году он прекратил свое существование. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году заявлял, что России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении, реагируя на действия США. Москва также обеспокоена расширением военного сотрудничества США и Японии. На этом фоне Россия призвала страны евразийского континента работать над новой концепцией безопасности в Евразии в контактах с региональными организациями, такими как ШОС, АСЕАН, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС и Совет сотрудничества государств Персидского залива. Идею озвучил Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ, предложив наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. При этом в Москве не закрывают дверь для диалога с западными странами как по вопросам новой архитектуры безопасности в Евразии, так и экономического сотрудничества и инфраструктурных проектов, на основе которых, в том числе, такая архитектура будет выстраиваться. По мнению Москвы, это возможно только в случае, если в западных столицах будут учитывать интересы всех партнеров и изменят свой подход к вопросам безопасности на континенте на более конструктивный. В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН. Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в октябре во Вьентьяне. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.

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