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Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины
Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины - 10.07.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины
Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялся мнениями с госсекретарем США Марко Рубио по... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T14:52+0300
2025-07-10T14:52+0300
политика
общество
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украина
иран
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асеан
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялся мнениями с госсекретарем США Марко Рубио по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем, заявили в МИД РФ. "В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. В ведомстве добавили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. "Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий", - указали там. В дипведомстве отметили, что конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен.
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общество , сша, украина, иран, сергей лавров, асеан
Политика, Общество , США, УКРАИНА, ИРАН, Сергей Лавров, АСЕАН
14:52 10.07.2025
 
Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины

МИД: Лавров и Рубио обменялись мнениями по урегулированию вокруг Украины

© РИА Новости . Татьяна Кукушкина | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Рубио
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Рубио - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Татьяна Кукушкина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялся мнениями с госсекретарем США Марко Рубио по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем, заявили в МИД РФ.
"В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В ведомстве добавили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.
"Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий", - указали там.
В дипведомстве отметили, что конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Лавров встретился с главой МИД Китая в Куала-Лумпуре
11:15
 
ПолитикаОбществоСШАУКРАИНАИРАНСергей ЛавровАСЕАН
 
 
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