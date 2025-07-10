https://1prime.ru/20250710/lavrov-859367149.html

Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины

Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины - 10.07.2025, ПРАЙМ

Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины

Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялся мнениями с госсекретарем США Марко Рубио по... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T14:52+0300

2025-07-10T14:52+0300

2025-07-10T14:52+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялся мнениями с госсекретарем США Марко Рубио по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем, заявили в МИД РФ. "В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. В ведомстве добавили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. "Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий", - указали там. В дипведомстве отметили, что конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен.

https://1prime.ru/20250710/lavrov--859356256.html

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общество , сша, украина, иран, сергей лавров, асеан