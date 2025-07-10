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ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у страховой компании "Хатхор" из ДНР

ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у страховой компании "Хатхор" из ДНР - 10.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у страховой компании "Хатхор" из ДНР

Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у донецкой страховой компании "Хатхор" за нарушение требований финансовой устойчивости, а также норм страхового... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:17+0300

2025-07-10T12:17+0300

2025-07-10T12:17+0300

банк россии

общество

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у донецкой страховой компании "Хатхор" за нарушение требований финансовой устойчивости, а также норм страхового законодательства, говорится в сообщении регулятора. "Банк России приказом от 10.07.2025 № ОД-1469 отозвал лицензию от 28.12.2023 ОС № 4404‑03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) общества с ограниченной ответственностью "Страховой компании "Хатхор", - говорится в сообщении. Компания имеет головной офис в Донецкой Народной Республике. "После отзыва лицензии ООО "СК "Хатхор" договоры ОСАГО продолжают свое действие до окончания их срока", - подчеркивается в сообщении. Компенсационные выплаты по договорам ОСАГО будут осуществляться Российским союзом автостраховщиков (РСА). "В связи с отзывом лицензии ООО "СК "Хатхор" страхователи имеют право досрочно прекратить действие договора ОСАГО. В этом случае страхователю должна быть возвращена часть страховой премии за вычетом расходов на осуществление ОСАГО и отчислений в резерв компенсационных выплат, в размере доли, приходящейся на неистекший срок действия договора или неистекший период использования транспортного средства", - указывает регулятор. Банк России поясняет, что компания нарушила "минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, что создает угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей". "Для соблюдения требований финансовой устойчивости страховщика минимально допустимое значение нормативного соотношения составляет 1. Величина нормативного соотношения ООО "СК "Хатхор" устойчиво снижалась в 2025 году с 0,75 на 31.01.2025 до 0,31 на 31.05.2025", - поясняет ЦБ. Кроме того, в сообщении отмечается, что компания ранее нарушала требования страхового законодательства. Решение вступило в силу со дня его принятия. В отношении страховщика назначена временная администрация сроком на шесть месяцев, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов.

https://1prime.ru/20250708/gosduma--859297241.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , агентство по страхованию вкладов