Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у страховой компании "Хатхор" из ДНР - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250710/litsenziya-859359786.html
ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у страховой компании "Хатхор" из ДНР
ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у страховой компании "Хатхор" из ДНР - 10.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у страховой компании "Хатхор" из ДНР
Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у донецкой страховой компании "Хатхор" за нарушение требований финансовой устойчивости, а также норм страхового... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:17+0300
2025-07-10T12:17+0300
банк россии
общество
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75758/20/757582094_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_6cfaa3b715beb023b2bc9fb74b1e1303.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у донецкой страховой компании "Хатхор" за нарушение требований финансовой устойчивости, а также норм страхового законодательства, говорится в сообщении регулятора. "Банк России приказом от 10.07.2025 № ОД-1469 отозвал лицензию от 28.12.2023 ОС № 4404‑03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) общества с ограниченной ответственностью "Страховой компании "Хатхор", - говорится в сообщении. Компания имеет головной офис в Донецкой Народной Республике. "После отзыва лицензии ООО "СК "Хатхор" договоры ОСАГО продолжают свое действие до окончания их срока", - подчеркивается в сообщении. Компенсационные выплаты по договорам ОСАГО будут осуществляться Российским союзом автостраховщиков (РСА). "В связи с отзывом лицензии ООО "СК "Хатхор" страхователи имеют право досрочно прекратить действие договора ОСАГО. В этом случае страхователю должна быть возвращена часть страховой премии за вычетом расходов на осуществление ОСАГО и отчислений в резерв компенсационных выплат, в размере доли, приходящейся на неистекший срок действия договора или неистекший период использования транспортного средства", - указывает регулятор. Банк России поясняет, что компания нарушила "минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, что создает угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей". "Для соблюдения требований финансовой устойчивости страховщика минимально допустимое значение нормативного соотношения составляет 1. Величина нормативного соотношения ООО "СК "Хатхор" устойчиво снижалась в 2025 году с 0,75 на 31.01.2025 до 0,31 на 31.05.2025", - поясняет ЦБ. Кроме того, в сообщении отмечается, что компания ранее нарушала требования страхового законодательства. Решение вступило в силу со дня его принятия. В отношении страховщика назначена временная администрация сроком на шесть месяцев, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов.
https://1prime.ru/20250708/gosduma--859297241.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75758/20/757582094_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_36271ce4c3dc16fd4d032842b5d42138.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , агентство по страхованию вкладов
Банк России, Общество , Агентство по страхованию вкладов
12:17 10.07.2025
 
ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у страховой компании "Хатхор" из ДНР

Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у донецкой страховой компании "Хатхор"

Здание Банка России
Здание Банка России
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у донецкой страховой компании "Хатхор" за нарушение требований финансовой устойчивости, а также норм страхового законодательства, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России приказом от 10.07.2025 № ОД-1469 отозвал лицензию от 28.12.2023 ОС № 4404‑03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) общества с ограниченной ответственностью "Страховой компании "Хатхор", - говорится в сообщении.
Компания имеет головной офис в Донецкой Народной Республике.
"После отзыва лицензии ООО "СК "Хатхор" договоры ОСАГО продолжают свое действие до окончания их срока", - подчеркивается в сообщении. Компенсационные выплаты по договорам ОСАГО будут осуществляться Российским союзом автостраховщиков (РСА).
"В связи с отзывом лицензии ООО "СК "Хатхор" страхователи имеют право досрочно прекратить действие договора ОСАГО. В этом случае страхователю должна быть возвращена часть страховой премии за вычетом расходов на осуществление ОСАГО и отчислений в резерв компенсационных выплат, в размере доли, приходящейся на неистекший срок действия договора или неистекший период использования транспортного средства", - указывает регулятор.
Банк России поясняет, что компания нарушила "минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, что создает угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей".
"Для соблюдения требований финансовой устойчивости страховщика минимально допустимое значение нормативного соотношения составляет 1. Величина нормативного соотношения ООО "СК "Хатхор" устойчиво снижалась в 2025 году с 0,75 на 31.01.2025 до 0,31 на 31.05.2025", - поясняет ЦБ.
Кроме того, в сообщении отмечается, что компания ранее нарушала требования страхового законодательства.
Решение вступило в силу со дня его принятия. В отношении страховщика назначена временная администрация сроком на шесть месяцев, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
ГД разрешила банкам с базовой лицензией привлекать драгметаллы во вклады
8 июля, 16:50
 
Банк РоссииОбществоАгентство по страхованию вкладов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала