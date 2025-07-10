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Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро

Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро - 10.07.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг анонсировала перевод Киеву очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиарда евро. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T13:15+0300

2025-07-10T13:15+0300

2025-07-10T13:15+0300

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мировая экономика

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг анонсировала перевод Киеву очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиарда евро. "В рамках нашей поддержки я могу объявить о выплате 1 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи", - заявила она, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме. Фон дер Ляйен также объявила о выплате более 3 миллиардов евро из специального фонда для Украины. Ранее лидеры стран ЕС на июньском саммите заявили, что союз в 2025 году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ. Там пояснили, что 3,5 миллиарда евро уже были выделены в рамках фонда для Украины и 7 миллиардов евро - по инициативе G7, которая погашается за счет непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских активов. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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мировая экономика, украина, рф, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ес, euroclear