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Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро - 10.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/lyayen--859362933.html
Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро
Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро - 10.07.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг анонсировала перевод Киеву очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиарда евро. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:15+0300
2025-07-10T13:15+0300
экономика
мировая экономика
украина
рф
киев
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
ес
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг анонсировала перевод Киеву очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиарда евро. "В рамках нашей поддержки я могу объявить о выплате 1 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи", - заявила она, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме. Фон дер Ляйен также объявила о выплате более 3 миллиардов евро из специального фонда для Украины. Ранее лидеры стран ЕС на июньском саммите заявили, что союз в 2025 году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ. Там пояснили, что 3,5 миллиарда евро уже были выделены в рамках фонда для Украины и 7 миллиардов евро - по инициативе G7, которая погашается за счет непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских активов. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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мировая экономика, украина, рф, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ес, euroclear
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear
13:15 10.07.2025
 
Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро

Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новый транш помощи Киеву в размере 1 миллиарда евро

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг анонсировала перевод Киеву очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиарда евро.
"В рамках нашей поддержки я могу объявить о выплате 1 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи", - заявила она, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме.
Фон дер Ляйен также объявила о выплате более 3 миллиардов евро из специального фонда для Украины.
Ранее лидеры стран ЕС на июньском саммите заявили, что союз в 2025 году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ.
Там пояснили, что 3,5 миллиарда евро уже были выделены в рамках фонда для Украины и 7 миллиардов евро - по инициативе G7, которая погашается за счет непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Фон дер Ляйен назвала приоритеты нового бюджета ЕС
12:03
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАРФКиевУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕСEuroclear
 
 
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