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Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро
Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро - 10.07.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг анонсировала перевод Киеву очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиарда евро. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:15+0300
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2025-07-10T13:15+0300
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг анонсировала перевод Киеву очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиарда евро. "В рамках нашей поддержки я могу объявить о выплате 1 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи", - заявила она, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме. Фон дер Ляйен также объявила о выплате более 3 миллиардов евро из специального фонда для Украины. Ранее лидеры стран ЕС на июньском саммите заявили, что союз в 2025 году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ. Там пояснили, что 3,5 миллиарда евро уже были выделены в рамках фонда для Украины и 7 миллиардов евро - по инициативе G7, которая погашается за счет непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских активов. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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мировая экономика, украина, рф, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ес, euroclear
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear
Глава ЕК анонсировала новый транш Киеву в размере 1 миллиарда евро
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новый транш помощи Киеву в размере 1 миллиарда евро
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг анонсировала перевод Киеву очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиарда евро.
"В рамках нашей поддержки я могу объявить о выплате 1 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи", - заявила она, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме.
Фон дер Ляйен также объявила о выплате более 3 миллиардов евро из специального фонда для Украины.
Ранее лидеры стран ЕС на июньском саммите заявили, что союз в 2025 году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ.
Там пояснили, что 3,5 миллиарда евро уже были выделены в рамках фонда для Украины и 7 миллиардов евро - по инициативе G7, которая погашается за счет непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Фон дер Ляйен назвала приоритеты нового бюджета ЕС