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Российский рынок акций скорректировался после четырех сессий снижения - 10.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций скорректировался после четырех сессий снижения
Российский рынок акций скорректировался после четырех сессий снижения - 10.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций скорректировался после четырех сессий снижения
Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга вырос, корректируясь после четырех сессий снижения, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T19:41+0300
2025-07-10T19:49+0300
экономика
общество
сша
рф
словакия
сергей лавров
марко рубио
елена кожухова
мосбиржа
ртс
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга вырос, корректируясь после четырех сессий снижения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,34%, до 2732,45 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,47%, до 1163,91 пункта, долларовый РТС - на 1,69%, до 1104,94 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок отскочил вверх Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался в плюсе, продолжая тенденцию вечерней сессии среды. В итоге индекс Мосбиржи вернулся и закрепился выше психологического уровня 2700 пунктов. "Индекс Мосбиржи в четверг пошел в отскок и выбрался выше 2700 пунктов. Накануне инвесторы отнеслись эмоционально к санкционным новостям, однако в ЕС пакет ограничительных мер был вновь заблокирован Словакией, а оценки того, станут ли действительно США ужесточать рестрикции, стали более взвешенными. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сегодня провели переговоры на полях форума АСЕАН в Малайзии, обсудив в том числе и урегулирование украинского конфликта", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги ВК (+4,7%), "Позитива" (+3,5%), префы "Татнефти" (+2,6%). После дивидендной отсечки упали в цене бумаги Мосбиржи (-10,6%), также подешевели акции ММК (-1,7%), "Астры" (-1,7%), "Аэрофлота" (-0,6%). Стоимость нефти к 19.18 мск падала на 1,8%, до 69 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 97,7 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня ускорили коррекционный рост и поднялись чуть выше сопротивлений 2730 пунктов и 1100 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В пятницу, однако, рынок будет ощущать давление дивидендного гэпа по ВТБ, а также более низких цен на нефть, по которым вечером прошла фиксация прибыли. Трамп, судя по всему, еще не принял окончательного решения по антироссийским санкциям, что дает продавцам передышку, но геополитическая ситуация остается неопределенной", - добавляет она. Данные, указавшие на резкое ускорение недельной инфляции из-за индексации тарифов ЖКХ, не напугали инвесторов, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Впрочем, геополитические новости (в том числе со встречи представителей РФ и США) пока не дают ярких поводов для позитива. В текущих условиях пятницу индекс Мосбиржи, вероятно, все же закончит ниже 2750 пунктов", - оценивает он.
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общество , сша, рф, словакия, сергей лавров, марко рубио, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ес
Экономика, Общество , США, РФ, СЛОВАКИЯ, Сергей Лавров, Марко Рубио, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, ЕС
19:41 10.07.2025 (обновлено: 19:49 10.07.2025)
 
Российский рынок акций скорректировался после четырех сессий снижения

Российский рынок акций вырос после четырех сессий снижения

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга вырос, корректируясь после четырех сессий снижения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,34%, до 2732,45 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,47%, до 1163,91 пункта, долларовый РТС - на 1,69%, до 1104,94 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок отскочил вверх

Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался в плюсе, продолжая тенденцию вечерней сессии среды. В итоге индекс Мосбиржи вернулся и закрепился выше психологического уровня 2700 пунктов.
"Индекс Мосбиржи в четверг пошел в отскок и выбрался выше 2700 пунктов. Накануне инвесторы отнеслись эмоционально к санкционным новостям, однако в ЕС пакет ограничительных мер был вновь заблокирован Словакией, а оценки того, станут ли действительно США ужесточать рестрикции, стали более взвешенными. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сегодня провели переговоры на полях форума АСЕАН в Малайзии, обсудив в том числе и урегулирование украинского конфликта", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги ВК (+4,7%), "Позитива" (+3,5%), префы "Татнефти" (+2,6%). После дивидендной отсечки упали в цене бумаги Мосбиржи (-10,6%), также подешевели акции ММК (-1,7%), "Астры" (-1,7%), "Аэрофлота" (-0,6%).
Стоимость нефти к 19.18 мск падала на 1,8%, до 69 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 97,7 пункта.

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня ускорили коррекционный рост и поднялись чуть выше сопротивлений 2730 пунктов и 1100 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В пятницу, однако, рынок будет ощущать давление дивидендного гэпа по ВТБ, а также более низких цен на нефть, по которым вечером прошла фиксация прибыли. Трамп, судя по всему, еще не принял окончательного решения по антироссийским санкциям, что дает продавцам передышку, но геополитическая ситуация остается неопределенной", - добавляет она.
Данные, указавшие на резкое ускорение недельной инфляции из-за индексации тарифов ЖКХ, не напугали инвесторов, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Впрочем, геополитические новости (в том числе со встречи представителей РФ и США) пока не дают ярких поводов для позитива. В текущих условиях пятницу индекс Мосбиржи, вероятно, все же закончит ниже 2750 пунктов", - оценивает он.
#Электронная валюта биткоин (bitcoin)
Стоимость биткоина впервые поднялась выше 112 тысяч долларов
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