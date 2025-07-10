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Медь дорожает более чем на 2% на заявлениях Трампа
Медь дорожает более чем на 2% на заявлениях Трампа - 10.07.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает более чем на 2% на заявлениях Трампа
Стоимость меди растет в четверг более чем на 2% после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 50% на импорт этого металла, свидетельствуют | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:10+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг более чем на 2% после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 50% на импорт этого металла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,4%, до 5,618 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,63%, до 9 630,5 доллара, алюминия - выросла на 0,41%, до 2 596,5 доллара, стоимость цинка - на 0,81%, до 2 742,5 доллара. В четверг Трамп заявил о введении с 1 августа импортной пошлины на медь в размере 50% с целью укрепления национальной безопасности страны.
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сша, дональд трамп, comex, рынок
Экономика, США, Дональд Трамп, Comex, Рынок
Медь дорожает более чем на 2% на заявлениях Трампа
Медь дорожает более чем на 2% после заявления Трампа о пошлине в 50% на импорт
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг более чем на 2% после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 50% на импорт этого металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,4%, до 5,618 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,63%, до 9 630,5 доллара, алюминия - выросла на 0,41%, до 2 596,5 доллара, стоимость цинка - на 0,81%, до 2 742,5 доллара.
В четверг Трамп заявил о введении с 1 августа импортной пошлины на медь в размере 50% с целью укрепления национальной безопасности страны.
Медь дорожает на ожидании введения пошлин на импорт из США