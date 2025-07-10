https://1prime.ru/20250710/med--859347517.html

Медь дорожает более чем на 2% на заявлениях Трампа

Медь дорожает более чем на 2% на заявлениях Трампа - 10.07.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает более чем на 2% на заявлениях Трампа

Стоимость меди растет в четверг более чем на 2% после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 50% на импорт этого металла, свидетельствуют | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T08:10+0300

2025-07-10T08:10+0300

2025-07-10T08:10+0300

экономика

сша

дональд трамп

comex

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг более чем на 2% после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 50% на импорт этого металла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,4%, до 5,618 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,63%, до 9 630,5 доллара, алюминия - выросла на 0,41%, до 2 596,5 доллара, стоимость цинка - на 0,81%, до 2 742,5 доллара. В четверг Трамп заявил о введении с 1 августа импортной пошлины на медь в размере 50% с целью укрепления национальной безопасности страны.

https://1prime.ru/20250709/med-859313866.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, comex, рынок