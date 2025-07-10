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Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для передачи Киеву
Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для передачи Киеву - 10.07.2025, ПРАЙМ
Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для передачи Киеву
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передаче Украине, он обсуждал это с президентом США Дональдом Трампом, но... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T15:50+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передаче Украине, он обсуждал это с президентом США Дональдом Трампом, но окончательного решения пока нет. "Мы готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их в распоряжение Украины. Министр иностранных дел (Йохан) Вадефуль и министр обороны (Борис) Писториус также тесно сотрудничают с нашими партнерами в целях мобилизации дополнительной помощи",- заявил Мерц на пресс-конференции в Риме. Трансляцию вел телеканал Welt. "Я говорил об этом с президентом Трампом в прошлый четверг и также попросил его поставить эти системы. Американцы отчасти нуждаются в них сами... В настоящее время министры обороны ведут переговоры о том, будет ли соответствующая поставка. Окончательного решения нет", - добавил он. В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине. В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете приостановки американцами поставок вооружений. Ранее сообщалось, что МИД и министерство обороны дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО.
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украина, сша, германия, фридрих мерц, дональд трамп
Вооружения, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Дональд Трамп
Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для передачи Киеву
Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передаче Украине
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передаче Украине, он обсуждал это с президентом США Дональдом Трампом, но окончательного решения пока нет.
"Мы готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их в распоряжение Украины. Министр иностранных дел (Йохан) Вадефуль и министр обороны (Борис) Писториус также тесно сотрудничают с нашими партнерами в целях мобилизации дополнительной помощи",- заявил Мерц на пресс-конференции в Риме. Трансляцию вел телеканал Welt.
"Я говорил об этом с президентом Трампом в прошлый четверг и также попросил его поставить эти системы. Американцы отчасти нуждаются в них сами... В настоящее время министры обороны ведут переговоры о том, будет ли соответствующая поставка. Окончательного решения нет", - добавил он.
В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине.
В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете приостановки американцами поставок вооружений.
Ранее сообщалось, что МИД и министерство обороны дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО.
США рассчитывают добиться передачи Киеву систем ПВО Patriot, заявил Рубио