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Минфин поддержал выдачу семейной ипотеки по месту регистрации заемщика - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Минфин поддержал выдачу семейной ипотеки по месту регистрации заемщика
Минфин поддержал выдачу семейной ипотеки по месту регистрации заемщика - 10.07.2025, ПРАЙМ
Минфин поддержал выдачу семейной ипотеки по месту регистрации заемщика
Минфин России поддерживает предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку для приобретения жилья, расположенного только в... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T10:48+0300
2025-07-10T10:48+0300
экономика
общество
рф
валентина матвиенко
минфин рф
совет федерации
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Минфин России поддерживает предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку для приобретения жилья, расположенного только в том регионе, где зарегистрирован заемщик, за исключением действительно планирующих переезд, заявил журналистам замглавы министерства Иван Чебесков. Матвиенко выступила с соответствующим предложением на встрече с кабмином РФ в конце июня. По ее словам, семейная ипотека – хорошее подспорье семьям с детьми, государство для её поддержки выделяет большие финансовые ресурсы, при этом порядок её выдачи требует изменений. "Мы видели предложение Валентины Ивановны. Мы это рассматриваем и, в принципе, поддерживаем ее предложение, что семейная льготная ипотека должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо", - сказал Чебесков. По его словам, ни для кого не секрет, что зачастую льготные программы используются в том числе для покупки инвестиционных квартир. И зачастую это как раз делали граждане, покупая недвижимость из других регионов. То есть, живя где-то еще, покупали недвижимость в Москве, сдавали ее. "В этом нет ничего плохого, это нормальный подход, но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы, потому что все-таки льготы даются для тех, кому это наиболее нужно. Мы здесь согласны, что это нужно поправить, то есть нужно исключить возможность или минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиционных целей. Но если гражданин действительно переезжает в другой регион, то, конечно, такая возможность должна быть. Поэтому тут нужно механизм подстроить, чтобы для граждан условия не ухудшились, для тех, кто действительно планирует это сделать", - сказал он.
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общество , рф, валентина матвиенко, минфин рф, совет федерации, недвижимость
Экономика, Общество , РФ, Валентина Матвиенко, Минфин РФ, Совет Федерации, Недвижимость
10:48 10.07.2025
 
Минфин поддержал выдачу семейной ипотеки по месту регистрации заемщика

Минфин поддержал выдачу семейной ипотеки только по месту регистрации заемщика

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Минфин России поддерживает предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку для приобретения жилья, расположенного только в том регионе, где зарегистрирован заемщик, за исключением действительно планирующих переезд, заявил журналистам замглавы министерства Иван Чебесков.
Матвиенко выступила с соответствующим предложением на встрече с кабмином РФ в конце июня. По ее словам, семейная ипотека – хорошее подспорье семьям с детьми, государство для её поддержки выделяет большие финансовые ресурсы, при этом порядок её выдачи требует изменений.
"Мы видели предложение Валентины Ивановны. Мы это рассматриваем и, в принципе, поддерживаем ее предложение, что семейная льготная ипотека должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо", - сказал Чебесков.
По его словам, ни для кого не секрет, что зачастую льготные программы используются в том числе для покупки инвестиционных квартир. И зачастую это как раз делали граждане, покупая недвижимость из других регионов. То есть, живя где-то еще, покупали недвижимость в Москве, сдавали ее.
"В этом нет ничего плохого, это нормальный подход, но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы, потому что все-таки льготы даются для тех, кому это наиболее нужно. Мы здесь согласны, что это нужно поправить, то есть нужно исключить возможность или минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиционных целей. Но если гражданин действительно переезжает в другой регион, то, конечно, такая возможность должна быть. Поэтому тут нужно механизм подстроить, чтобы для граждан условия не ухудшились, для тех, кто действительно планирует это сделать", - сказал он.
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ЭкономикаОбществоРФВалентина МатвиенкоМинфин РФСовет ФедерацииНедвижимость
 
 
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