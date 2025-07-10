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Минтруд прорабатывает концепцию "детского договора"

Минтруд прорабатывает концепцию "детского договора" - 10.07.2025, ПРАЙМ

Минтруд прорабатывает концепцию "детского договора"

Прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования, следует из ответа... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T02:02+0300

2025-07-10T02:02+0300

2025-07-10T02:02+0300

общество

сергей миронов

госдума

минфин

банк россия

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования, следует из ответа министерства труда на обращение депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили на заключение в правительство законопроект о создании в России системы детских сберегательных счетов с первоначальным взносом в 100 тысяч рублей из федерального бюджета для каждого родившегося ребенка. "В настоящее время параметры такого инструмента прорабатываются Минфином России совместно с Банком России. В частности, прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования", - сказано в документе. Сообщается, что прорабатывается вопрос создания семейного инструмента сбережений с определением параметров его использования и предоставлением налогового вычета по НДФЛ в размере до одного миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения. Кроме того, в ответ на инициативу депутатов ведомство отметило, что механизм инвестирования именного стартового капитала в качестве системы сберегательных детских счетов не позволяет обеспечить его доходность с учетом темпов роста инфляции в России. Уточняется, что законопроект не содержит указания, на какие правоотношения он будет распространяться, в частности, на период рождения детей, на которых будет открываться сберегательный счет, в связи с чем не представляется возможным определить демографический эффект данной меры, а также отсутствует указание на целевое расходование средств после их получения лицом, достигшим совершеннолетия. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил о сути инициативы: при рождении ребенка-гражданина России на его имя открывается счет, куда государство зачисляет 100 тысяч рублей, и эти деньги инвестируются под управлением Социального фонда, а когда ребенку исполняется 18 лет, он может их получить и использовать, например, для получения образования, решения жилищных проблем. Политик выразил мнение, что позиция Минтруда по данному вопросу могла бы быть более четкой, и пообещал, что партия продолжит добиваться поддержки инициативы в правительстве и Госдуме.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сергей миронов, госдума, минфин, банк россия