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Минтруд прорабатывает концепцию "детского договора" - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Минтруд прорабатывает концепцию "детского договора"
Минтруд прорабатывает концепцию "детского договора" - 10.07.2025, ПРАЙМ
Минтруд прорабатывает концепцию "детского договора"
Прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования, следует из ответа... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T02:02+0300
2025-07-10T02:02+0300
общество
сергей миронов
госдума
минфин
банк россия
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования, следует из ответа министерства труда на обращение депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили на заключение в правительство законопроект о создании в России системы детских сберегательных счетов с первоначальным взносом в 100 тысяч рублей из федерального бюджета для каждого родившегося ребенка. "В настоящее время параметры такого инструмента прорабатываются Минфином России совместно с Банком России. В частности, прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования", - сказано в документе. Сообщается, что прорабатывается вопрос создания семейного инструмента сбережений с определением параметров его использования и предоставлением налогового вычета по НДФЛ в размере до одного миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения. Кроме того, в ответ на инициативу депутатов ведомство отметило, что механизм инвестирования именного стартового капитала в качестве системы сберегательных детских счетов не позволяет обеспечить его доходность с учетом темпов роста инфляции в России. Уточняется, что законопроект не содержит указания, на какие правоотношения он будет распространяться, в частности, на период рождения детей, на которых будет открываться сберегательный счет, в связи с чем не представляется возможным определить демографический эффект данной меры, а также отсутствует указание на целевое расходование средств после их получения лицом, достигшим совершеннолетия. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил о сути инициативы: при рождении ребенка-гражданина России на его имя открывается счет, куда государство зачисляет 100 тысяч рублей, и эти деньги инвестируются под управлением Социального фонда, а когда ребенку исполняется 18 лет, он может их получить и использовать, например, для получения образования, решения жилищных проблем. Политик выразил мнение, что позиция Минтруда по данному вопросу могла бы быть более четкой, и пообещал, что партия продолжит добиваться поддержки инициативы в правительстве и Госдуме.
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40
192
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40
общество , сергей миронов, госдума, минфин, банк россия
Общество , Сергей Миронов, Госдума, Минфин, банк Россия
02:02 10.07.2025
 
Минтруд прорабатывает концепцию "детского договора"

Минтруд прорабатывает концепцию "детского договора" по программе долгосрочных сбережений

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования, следует из ответа министерства труда на обращение депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили на заключение в правительство законопроект о создании в России системы детских сберегательных счетов с первоначальным взносом в 100 тысяч рублей из федерального бюджета для каждого родившегося ребенка.
"В настоящее время параметры такого инструмента прорабатываются Минфином России совместно с Банком России. В частности, прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования", - сказано в документе.
Сообщается, что прорабатывается вопрос создания семейного инструмента сбережений с определением параметров его использования и предоставлением налогового вычета по НДФЛ в размере до одного миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения.
Кроме того, в ответ на инициативу депутатов ведомство отметило, что механизм инвестирования именного стартового капитала в качестве системы сберегательных детских счетов не позволяет обеспечить его доходность с учетом темпов роста инфляции в России.
Уточняется, что законопроект не содержит указания, на какие правоотношения он будет распространяться, в частности, на период рождения детей, на которых будет открываться сберегательный счет, в связи с чем не представляется возможным определить демографический эффект данной меры, а также отсутствует указание на целевое расходование средств после их получения лицом, достигшим совершеннолетия.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил о сути инициативы: при рождении ребенка-гражданина России на его имя открывается счет, куда государство зачисляет 100 тысяч рублей, и эти деньги инвестируются под управлением Социального фонда, а когда ребенку исполняется 18 лет, он может их получить и использовать, например, для получения образования, решения жилищных проблем.
Политик выразил мнение, что позиция Минтруда по данному вопросу могла бы быть более четкой, и пообещал, что партия продолжит добиваться поддержки инициативы в правительстве и Госдуме.
 
ОбществоСергей МироновГосдумаМинфинбанк Россия
 
 
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