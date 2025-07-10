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Мишустин поручил доработать проект Стратегии развития автопрома - 10.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/mishustin-859353379.html
Мишустин поручил доработать проект Стратегии развития автопрома
Мишустин поручил доработать проект Стратегии развития автопрома - 10.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил доработать проект Стратегии развития автопрома
Проект Стратегии развития автопрома России будет доработан с учетом необходимости совершенствования мер поддержки российских производителей, поручение дал... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T10:02+0300
2025-07-10T10:02+0300
экономика
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Проект Стратегии развития автопрома России будет доработан с учетом необходимости совершенствования мер поддержки российских производителей, поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. "Проект Стратегии развития автомобильной промышленности будет актуализирован с учетом необходимости совершенствования мер поддержки отечественных производителей. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию российского автопрома", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что меры господдержки российских предприятий автопрома будут сформированы для основных сегментов автотранспортных средств. "Вместе с этим должны быть определены условия допуска к ним, включая высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, а также перспективы поставок на экспорт. Показатели эффективности для каждой меры поддержки будут закреплены в госпрограмме "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности". Свои предложения по этому поводу уполномоченные министерства должны представить к концу ноября", - подчеркнули в кабмине.
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общество , михаил мишустин
Экономика, Общество , Михаил Мишустин
10:02 10.07.2025
 
Мишустин поручил доработать проект Стратегии развития автопрома

Мишустин поручил доработать проект Стратегии развития автопрома с учетом мер поддержки

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Проект Стратегии развития автопрома России будет доработан с учетом необходимости совершенствования мер поддержки российских производителей, поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
"Проект Стратегии развития автомобильной промышленности будет актуализирован с учетом необходимости совершенствования мер поддержки отечественных производителей. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию российского автопрома", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что меры господдержки российских предприятий автопрома будут сформированы для основных сегментов автотранспортных средств.
"Вместе с этим должны быть определены условия допуска к ним, включая высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, а также перспективы поставок на экспорт. Показатели эффективности для каждой меры поддержки будут закреплены в госпрограмме "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности". Свои предложения по этому поводу уполномоченные министерства должны представить к концу ноября", - подчеркнули в кабмине.
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