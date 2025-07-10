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Мишустин оценил темпы развития агропромышленности - 10.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/mishustin-859367892.html
Мишустин оценил темпы развития агропромышленности
Мишустин оценил темпы развития агропромышленности - 10.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил темпы развития агропромышленности
Темпы развития в сфере агропромышленности подтверждают эффективность применяемых инструментов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T15:09+0300
2025-07-10T15:09+0300
экономика
рф
михаил мишустин
бизнес
промышленность
агропромышленный комплекс
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Темпы развития в сфере агропромышленности подтверждают эффективность применяемых инструментов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Темпы развития сельского хозяйства подтверждают эффективность применяемых инструментов", - сказал глава кабмина на заседании правительства России.
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рф, михаил мишустин, бизнес, промышленность, агропромышленный комплекс
Экономика, РФ, Михаил Мишустин, Бизнес, Промышленность, агропромышленный комплекс
15:09 10.07.2025
 
Мишустин оценил темпы развития агропромышленности

Мишустин: темпы развития агропрома подтверждают эффективность применяемых инструментов

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Темпы развития в сфере агропромышленности подтверждают эффективность применяемых инструментов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Темпы развития сельского хозяйства подтверждают эффективность применяемых инструментов", - сказал глава кабмина на заседании правительства России.
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Мишустин поручил доработать проект Стратегии развития автопрома
10:02
 
ЭкономикаРФМихаил МишустинБизнесПромышленностьагропромышленный комплекс
 
 
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