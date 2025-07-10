https://1prime.ru/20250710/mishustin-859367892.html
Мишустин оценил темпы развития агропромышленности
Мишустин оценил темпы развития агропромышленности - 10.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил темпы развития агропромышленности
Темпы развития в сфере агропромышленности подтверждают эффективность применяемых инструментов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T15:09+0300
2025-07-10T15:09+0300
2025-07-10T15:09+0300
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агропромышленный комплекс
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Темпы развития в сфере агропромышленности подтверждают эффективность применяемых инструментов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Темпы развития сельского хозяйства подтверждают эффективность применяемых инструментов", - сказал глава кабмина на заседании правительства России.
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рф, михаил мишустин, бизнес, промышленность, агропромышленный комплекс
Экономика, РФ, Михаил Мишустин, Бизнес, Промышленность, агропромышленный комплекс
Мишустин оценил темпы развития агропромышленности
Мишустин: темпы развития агропрома подтверждают эффективность применяемых инструментов