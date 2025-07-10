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США ужесточат торговые условия для Молдавии с 1 августа
США ужесточат торговые условия для Молдавии с 1 августа - 10.07.2025, ПРАЙМ
США ужесточат торговые условия для Молдавии с 1 августа
США с 1 августа введут 25-процентный таможенный тариф на товары из Молдавии, что меньше первоначально предложенного 31%, заявила вице-премьер республики Дойна... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:48+0300
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КИШИНЕВ, 10 июл – ПРАЙМ. США с 1 августа введут 25-процентный таможенный тариф на товары из Молдавии, что меньше первоначально предложенного 31%, заявила вице-премьер республики Дойна Нистор. В начале 2025 года Соединенные Штаты объявили, что пересматривают внешнеполитические приоритеты, включая присутствие на постсоветском пространстве. Это происходит на фоне изменений в структуре госдепартамента и внутренней аудиторской проверки ряда международных программ, в том числе USAID. "Мы получили информацию, что что с 1 августа 2025 года Соединенные Штаты Америки введут таможенную пошлину в размере 25% на продукцию из Республики Молдова — ниже, чем изначально предложенные американским правительством три месяца назад 31%", - написала Нистор на своей странице в социальных сетях.Вице-премьер отметила, что США занимали 14-е место среди торговых партнеров Молдавии с долей 2,5% в прошлом году. При этом экспорт молдавских товаров в США в последние месяцы сократился на 40%. "В последние месяцы мы имели прямые консультации с молдавскими экспортерами, работающими на американском рынке, и вели дипломатические и технические дискуссии с американскими властями, включая представителей торгового представительства США. Мы продолжим диалог с американской стороной для поиска оиска решений по сохранению конкурентоспособности на внешних рынках", - добавила Нистор. Она также сообщила, что правительство изучает альтернативные рынки сбыта, особенно в Евросоюзе, куда уже направляется три четверти молдавской продукции. Ранее правительство Молдавии неоднократно заявляло о реализации программ поддержки экономики. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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Экономика, Общество , Мировая экономика, США, МОЛДАВИЯ, РФ, USAID, ЕС
США ужесточат торговые условия для Молдавии с 1 августа
Нистор: США введут 25-процентный таможенный тариф на товары из Молдавии
КИШИНЕВ, 10 июл – ПРАЙМ. США с 1 августа введут 25-процентный таможенный тариф на товары из Молдавии, что меньше первоначально предложенного 31%, заявила вице-премьер республики Дойна Нистор.
В начале 2025 года Соединенные Штаты объявили, что пересматривают внешнеполитические приоритеты, включая присутствие на постсоветском пространстве. Это происходит на фоне изменений в структуре госдепартамента и внутренней аудиторской проверки ряда международных программ, в том числе USAID.
"Мы получили информацию, что что с 1 августа 2025 года Соединенные Штаты Америки введут таможенную пошлину в размере 25% на продукцию из Республики Молдова — ниже, чем изначально предложенные американским правительством три месяца назад 31%", - написала Нистор на своей странице в социальных сетях.
Вице-премьер отметила, что США занимали 14-е место среди торговых партнеров Молдавии с долей 2,5% в прошлом году. При этом экспорт молдавских товаров в США в последние месяцы сократился на 40%. "В последние месяцы мы имели прямые консультации с молдавскими экспортерами, работающими на американском рынке, и вели дипломатические и технические дискуссии с американскими властями, включая представителей торгового представительства США. Мы продолжим диалог с американской стороной для поиска оиска решений по сохранению конкурентоспособности на внешних рынках", - добавила Нистор.
Она также сообщила, что правительство изучает альтернативные рынки сбыта, особенно в Евросоюзе, куда уже направляется три четверти молдавской продукции.
Ранее правительство Молдавии неоднократно заявляло о реализации программ поддержки экономики.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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