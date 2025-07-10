https://1prime.ru/20250710/mosbirzha-859355100.html

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга - 10.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга растет в рамках коррекционного отскока, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T10:54+0300

2025-07-10T10:54+0300

2025-07-10T10:54+0300

экономика

елена кожухова

богдан зварич

мосбиржа

московский кредитный банк

м.видео

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга растет в рамках коррекционного отскока, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.45 мск рос на 0,99% относительно предыдущего закрытия, до 2 723,14 пункта. Сильно дорожают акции "Соллерса" (+4,36%), Московского кредитного банка (+3,68%), "М.Видео" (+2,43%), "Вуш Холдинга" (+2,01%), "Полюса" (+1,99%). Дешевеют акции ДВМП (-1,18%), "Русала" (-0,57%), ВТБ (-0,22%), "Новатэка" (-0,19%). Лидером снижения при этом являются акции Мосбиржи, теряющие 11,43% стоимости из-за дивидендного гэпа. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию коррекционного отскока от локальных минимумов на фоне более высоких цен на нефть и металлы, а также преимущественно оптимистичных настроений за рубежом", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Сегодня на старте торгов ожидаем попыток рынка удержать позиции выше поддержки на уровне 2700 пунктов. В отсутствии дополнительного негатива по геополитике, во второй половине дня спекулятивно настроенные участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по коротким позициям, что может способствовать попыткам рынка начать коррекционное восстановление", - делится Богдан Зварич из ПСБ. В сложившихся обстоятельствах целевым диапазоном для индекса Мосбиржи на сегодня видится коридор 2680-2760 пунктов, заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

елена кожухова, богдан зварич, мосбиржа, московский кредитный банк, м.видео