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Российский рынок акций демонстрирует рост в четверг днем

Российский рынок акций демонстрирует рост в четверг днем - 10.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует рост в четверг днем

Российский рынок акций растет в четверг днем в рамках отскока, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T15:31+0300

2025-07-10T15:31+0300

2025-07-10T15:31+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет в четверг днем в рамках отскока, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 15.24 мск рос на 0,53%, до 2 710,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,66%, до 1 154,61 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,56%, до 69,8 доллара за баррель. "Рынок умеренно растет после выхода статистики по недельной инфляции вчера вечером. Без учета единоразового фактора (тарифы ЖКХ) инфляция складывается на уровне 3% в пересчете на год, сезонно сглаженная. Это улучшает перспективы более мягких решений по ДКП", - отмечает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". "После продолжительных распродаж отмечается перепроданность, что может привести к краткосрочному отскоку. На фоне угроз новых санкций со стороны США и ЕС, ускорения инфляции и укрепления рубля, негативно влияющего на экспортеров, российский рынок все еще остается под давлением. Также появление дивидендных гэпов у крупных компаний отнимает пункты у индекса", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". При этом ожидается, что полученные дивидендные выплаты будут реинвестированы в рынок, что может способствовать восстановлению котировок, указывает эксперт. "В целом российский рынок акций сейчас находится в некотором "пограничном" состоянии. С одной стороны, на него вновь оказывает давление угроза ужесточения санкций со стороны США и ЕС, готовящего 18 пакет антироссийских санкций, а также существенные дивидендные гэпы и продолжающееся укрепление рубля. С другой стороны, этот негативный "пасьянс" компенсируется перспективой обратного реинвестирования полученных дивидендов в ценные бумаги и, главное, ожиданием снижения ключевой процентной ставки Банком России", - добавляет Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Заметно дорожают акции "Соллерса" (+3,44%), Московского кредитного банка (+3,31%), банка "Санкт-Петербург" (+2,08%), "М.Видео" (+1,98%), "Эн+Груп" (+1,89%). "Акции автоконцерна "Соллерс" дорожают на сообщениях о том, что глава правительства Михаил Мишустин распорядился сформировать меры господдержки автопрома. Котировки Группы "Позитив" поднимаются на ожиданиях государственной поддержки IT-отрасли, которую ранее анонсировал президент России Владимир Путин", - выделяет причины динамики Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения акции Мосбиржи (-10,59%), ММК (-1,84%), "Новабев Групп" (-1,8%), "Мосэнерго" (-0,96%), "Фармсинтеза" (-0,94%). "Бумаги Московской биржи и "Казаньоргсинтеза" корректируются после прохождения дивидендной отсечки. Также реестры на получение выплат закрыли "Астра" (-1,75%) и ОГК-2 (-0,27%). Привилегированные акции "Лензолота" (-1,55%) оказались под давлением ожидания ГОСА, так как совет директоров может вынести на него вопрос о рассмотрении ликвидации компании", - добавляет Чернов. ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает завершения торгов в диапазоне 2700-2750 пунктов. В свою очередь Гудым из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне". "В четверг в случае нейтрального новостного фона ожидаем, что индекс Мосбиржи все-таки сможет остановить падение и закрепится несколько выше психологически важного уровня 2700 пунктов", - полагает Муштаков из ИК "Риком-траст".

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сша, владимир чернов, михаил мишустин, владимир путин, мосбиржа, ес, финам