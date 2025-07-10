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В Москве задержали теневых банкиров, заработавших более 290 млн рублей

В Москве задержали теневых банкиров, заработавших более 290 млн рублей - 10.07.2025, ПРАЙМ

В Москве задержали теневых банкиров, заработавших более 290 млн рублей

Столичные полицейские пресекли деятельность пятерых членов орггруппы, заработавшей более 290 миллионов рублей за полгода на незаконных банковских операциях,... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T11:38+0300

2025-07-10T11:38+0300

2025-07-10T11:38+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Столичные полицейские пресекли деятельность пятерых членов орггруппы, заработавшей более 290 миллионов рублей за полгода на незаконных банковских операциях, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, подозреваются действовавшие в столице пятеро участников организованной группы. Их задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что с июня 2024 по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги: инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание, переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11%. "Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). По местам жительства задержанных и в используемых ими офисах проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы. Фигурантам предъявлены обвинения, троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, двоим – в виде домашнего ареста.

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общество , москва, мвд, фсб