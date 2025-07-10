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В Москве могут запретить движение электросамокатов на узких тротуарах

В Москве могут запретить движение электросамокатов на узких тротуарах - 10.07.2025, ПРАЙМ

В Москве могут запретить движение электросамокатов на узких тротуарах

Сенатор Артём Шейкин обратился в Департамент транспорта Москвы с просьбой рассмотреть возможность ограничения скорости или полного запрета движения... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T01:22+0300

2025-07-10T01:22+0300

2025-07-10T01:22+0300

общество

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сенатор Артём Шейкин обратился в Департамент транспорта Москвы с просьбой рассмотреть возможность ограничения скорости или полного запрета движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на узких тротуарах и оживленных улицах столицы, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным использовать ширину тротуара менее двух-трех метров в качестве критерия для введения запрета на движение СИМ и установить на соответствующих улицах города Москвы специальные знаки, запрещающие их использование. В связи с этим прошу Вас выразить позицию правительства Москвы относительно перспективы ограничения скорости или полного запрета движения средств индивидуальной мобильности по всем тротуарам шириной менее двух-трех метров, а также по улицам, где зафиксирован существенный пешеходный трафик", - написал Шейкин в обращении на имя заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта столицы Максима Ликсутова. Как отметил сенатор в обращении, подобные меры помогут "обезопасить пешеходов и снизить вероятность столкновений". По его словам, особое беспокойство вызывает ситуация с курьерами на электровелосипедах, которые "часто двигаются по тротуарам, не спешиваясь в местах большого скопления людей, что повышает риск аварийных ситуаций и создает дополнительные трудности для пешеходов". "Узкие тротуары шириной менее трех метров объективно не способны безопасно размещать и пешеходов, и пользователей СИМ одновременно, что создаёт предпосылки для травматизма, конфликтных ситуаций и затрудняет проход, особенно в часы пик. Кроме того, пользователи СИМ, движущиеся по таким тротуарам, могут представлять угрозу для жизни и здоровья граждан, а также значительные неудобства для родителей с колясками, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями передвижения", - добавил парламентарий. В беседе с РИА Новости Шейкин подчеркнул, что в последнее время электросамокаты стали еще одним массовым и бесконтрольным видом средств индивидуальной мобильности. По его мнению, особенное беспокойство вызывают "пользователи арендованных самокатов, которые нередко игнорируют правила движения и носятся по тротуарам с чрезмерной скоростью, создавая угрозу для пешеходов". "Подобные случаи всё чаще становятся причиной конфликтов, травм и жалоб от горожан, особенно в местах с интенсивным пешеходным потоком", - резюмировал политик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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