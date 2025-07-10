https://1prime.ru/20250710/moskva-859373588.html

"Не впечатлилась". Реакция Кремля на слова Трампа огорчила Запад

"Не впечатлилась". Реакция Кремля на слова Трампа огорчила Запад - 10.07.2025, ПРАЙМ

"Не впечатлилась". Реакция Кремля на слова Трампа огорчила Запад

Смена риторики президента США Дональда Трампа не вызвала шока у Москвы, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T17:09+0300

2025-07-10T17:09+0300

2025-07-10T17:18+0300

политика

запад

москва

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Смена риторики президента США Дональда Трампа не вызвала шока у Москвы, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung."Москва не впечатлилась новым тоном Трампа", — сказано в материале.Автор статьи пришел к такому выводу, опираясь на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тот заявил, что Кремль уже привык к манере общения Трампа.В среду Песков отметил, что Россия спокойно воспринимает резкие высказывания президента США. Он добавил, что Москва настроена на продолжение диалога с Соединенными Штатами и не намерена менять курс в этом направлении.

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запад, москва, дональд трамп, дмитрий песков