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"Не впечатлилась". Реакция Кремля на слова Трампа огорчила Запад - 10.07.2025, ПРАЙМ
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"Не впечатлилась". Реакция Кремля на слова Трампа огорчила Запад
"Не впечатлилась". Реакция Кремля на слова Трампа огорчила Запад - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Не впечатлилась". Реакция Кремля на слова Трампа огорчила Запад
Смена риторики президента США Дональда Трампа не вызвала шока у Москвы, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T17:09+0300
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политика
запад
москва
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Смена риторики президента США Дональда Трампа не вызвала шока у Москвы, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung."Москва не впечатлилась новым тоном Трампа", — сказано в материале.Автор статьи пришел к такому выводу, опираясь на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тот заявил, что Кремль уже привык к манере общения Трампа.В среду Песков отметил, что Россия спокойно воспринимает резкие высказывания президента США. Он добавил, что Москва настроена на продолжение диалога с Соединенными Штатами и не намерена менять курс в этом направлении.
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запад
москва
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запад, москва, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, ЗАПАД, МОСКВА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
17:09 10.07.2025 (обновлено: 17:18 10.07.2025)
 
"Не впечатлилась". Реакция Кремля на слова Трампа огорчила Запад

FAZ: Россия не удивлена ужесточению риторики Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Смена риторики президента США Дональда Трампа не вызвала шока у Москвы, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Москва не впечатлилась новым тоном Трампа", — сказано в материале.
Автор статьи пришел к такому выводу, опираясь на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тот заявил, что Кремль уже привык к манере общения Трампа.
В среду Песков отметил, что Россия спокойно воспринимает резкие высказывания президента США. Он добавил, что Москва настроена на продолжение диалога с Соединенными Штатами и не намерена менять курс в этом направлении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам с Украиной, заявил Песков
8 июля, 13:41
 
ПолитикаЗАПАДМОСКВАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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