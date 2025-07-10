https://1prime.ru/20250710/mvd-859348131.html

МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину

МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину - 10.07.2025, ПРАЙМ

МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину

Полицейский может позвонить гражданину только, чтобы пригласить его в подразделение, в остальных случаях это мошенник, предупреждает в Telegram-канале... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T08:15+0300

2025-07-10T08:15+0300

2025-07-10T08:15+0300

мошенничество

общество

мвд

банк россия

фнс россии

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Полицейский может позвонить гражданину только, чтобы пригласить его в подразделение, в остальных случаях это мошенник, предупреждает в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. В ведомстве напомнили, что по телефону мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, Соцфонда, ФНС и других ведомств. "Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение", - сказала Волк. Она отметила, что угрозы и запугивание это явный признак мошенничества. "Им нужен ваш стресс. Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров", - заключила Волк.

https://1prime.ru/20250708/mvd-859271800.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мвд, банк россия, фнс россии