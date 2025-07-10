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МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину - 10.07.2025, ПРАЙМ
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МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину
МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину - 10.07.2025, ПРАЙМ
МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину
Полицейский может позвонить гражданину только, чтобы пригласить его в подразделение, в остальных случаях это мошенник, предупреждает в Telegram-канале... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:15+0300
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мошенничество
общество
мвд
банк россия
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Полицейский может позвонить гражданину только, чтобы пригласить его в подразделение, в остальных случаях это мошенник, предупреждает в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. В ведомстве напомнили, что по телефону мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, Соцфонда, ФНС и других ведомств. "Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение", - сказала Волк. Она отметила, что угрозы и запугивание это явный признак мошенничества. "Им нужен ваш стресс. Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров", - заключила Волк.
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общество , мвд, банк россия, фнс россии
Мошенничество, Общество , МВД, банк Россия, ФНС России
08:15 10.07.2025
 
МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину

МВД: полицейский может позвонить только для приглашения гражданина в подразделение

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Полицейский может позвонить гражданину только, чтобы пригласить его в подразделение, в остальных случаях это мошенник, предупреждает в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ведомстве напомнили, что по телефону мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, Соцфонда, ФНС и других ведомств.
"Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение", - сказала Волк.
Она отметила, что угрозы и запугивание это явный признак мошенничества.
"Им нужен ваш стресс. Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров", - заключила Волк.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
В МВД предупредили о мошенниках, выдающих себя за госслужащих
8 июля, 08:30
 
МошенничествоОбществоМВДбанк РоссияФНС России
 
 
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