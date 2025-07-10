https://1prime.ru/20250710/mvd-859348131.html
МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину
МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину - 10.07.2025, ПРАЙМ
МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину
Полицейский может позвонить гражданину только, чтобы пригласить его в подразделение, в остальных случаях это мошенник, предупреждает в Telegram-канале... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:15+0300
2025-07-10T08:15+0300
2025-07-10T08:15+0300
мошенничество
общество
мвд
банк россия
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_986f00ebf991e59520322991e2de37b2.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Полицейский может позвонить гражданину только, чтобы пригласить его в подразделение, в остальных случаях это мошенник, предупреждает в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. В ведомстве напомнили, что по телефону мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, Соцфонда, ФНС и других ведомств. "Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение", - сказала Волк. Она отметила, что угрозы и запугивание это явный признак мошенничества. "Им нужен ваш стресс. Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров", - заключила Волк.
https://1prime.ru/20250708/mvd-859271800.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5e7117b6c56a3fac3f3302a1f033012b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мвд, банк россия, фнс россии
Мошенничество, Общество , МВД, банк Россия, ФНС России
МВД объяснило, в каком случае полицейский может лично позвонить россиянину
МВД: полицейский может позвонить только для приглашения гражданина в подразделение
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Полицейский может позвонить гражданину только, чтобы пригласить его в подразделение, в остальных случаях это мошенник, предупреждает в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ведомстве напомнили, что по телефону мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, Соцфонда, ФНС и других ведомств.
"Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение", - сказала Волк.
Она отметила, что угрозы и запугивание это явный признак мошенничества.
"Им нужен ваш стресс. Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров", - заключила Волк.
В МВД предупредили о мошенниках, выдающих себя за госслужащих