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В МВД рассказали, какие фальшивки создают мошенники - 10.07.2025, ПРАЙМ
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В МВД рассказали, какие фальшивки создают мошенники
В МВД рассказали, какие фальшивки создают мошенники - 10.07.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, какие фальшивки создают мошенники
Благодаря современным технологиям мошенники могут подделать всё что угодно, иногда для этого достаточно 15 минут, предупреждает управление по организации борьбы | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:26+0300
2025-07-10T09:26+0300
мошенничество
общество
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telegram
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Благодаря современным технологиям мошенники могут подделать всё что угодно, иногда для этого достаточно 15 минут, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "С развитием технологий сложность изготовления подделки снижается. Фальшивку для кибермошенничества можно "собрать" за 15 минут, не вставая с дивана. И подделать можно все", - говорится в сообщении. Мошенники фальсифицируют внутренние паспорта, удостоверения, нотариальные доверенности и распоряжения органов власти, чтобы легитимизировать свои действия, воспользоваться авторитетом, создать ощущение срочности. Злоумышленники также активно создают точные копии профилей (фото, имена, посты), или взламывают настоящие аккаунты, чтобы выдавать себя за знакомых — и просить переводы, ссылки или данные. Это позволяет им проникнуть в доверительный круг и запустить цепочку фишинга. "Создаются полные копии сайтов "Госуслуг", банков, онлайн-магазинов: адреса похожи на настоящие, а дизайн и логотипы — почти идентичные. Пользователя убедительно вводят в заблуждение, вынуждая вводить логины, пароли, данные карт или устанавливать вредоносное ПО", - поясняют в ведомстве. Кроме того, мошенники маскируют свой номер телефона или IP-адрес под официальный (например, поддержка банка, ЖКХ) с помощью VoIP или поддельных цифровых сертификатов. Это создаёт иллюзию легитимности и снижает подозрения пользователя. Убеждают жертв установить фейковое приложение "Госуслуг", банк или сервис, которое содержит троян и даёт злоумышленнику полный контроль над устройством. Через него воруют данные, банковские данные и могут перехватывать SMS. Правоохранители также предупредили о созданных искусственным интеллектом видеороликах или записях голоса, которые имитируют реального человека — руководителя или родственника. "Создаются целые ложные колл-центры и поддержка по телефону или мессенджеру, которые предлагают "помочь". В результате жертва сама устанавливает вредоносное ПО и передаёт доступ к устройству или учетным записям", - отмечают в ведомстве. Злоумышленники не обходят стороной и сферу СМИ, они создают фейковые новостные сайты, полностью копирующие оформление популярных изданий, чтобы распространять ложную информацию с целью манипуляции общественным мнением или рынком. Они используют автоматические Telegram боты и распространяют через соцсети и мессенджеры.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество , мвд, telegram
Мошенничество, Общество , МВД, Telegram
09:26 10.07.2025
 
В МВД рассказали, какие фальшивки создают мошенники

МВД: благодаря современным технологиям мошенники могут подделать все что угодно

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Благодаря современным технологиям мошенники могут подделать всё что угодно, иногда для этого достаточно 15 минут, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"С развитием технологий сложность изготовления подделки снижается. Фальшивку для кибермошенничества можно "собрать" за 15 минут, не вставая с дивана. И подделать можно все", - говорится в сообщении.
Мошенники фальсифицируют внутренние паспорта, удостоверения, нотариальные доверенности и распоряжения органов власти, чтобы легитимизировать свои действия, воспользоваться авторитетом, создать ощущение срочности.
Злоумышленники также активно создают точные копии профилей (фото, имена, посты), или взламывают настоящие аккаунты, чтобы выдавать себя за знакомых — и просить переводы, ссылки или данные. Это позволяет им проникнуть в доверительный круг и запустить цепочку фишинга.
"Создаются полные копии сайтов "Госуслуг", банков, онлайн-магазинов: адреса похожи на настоящие, а дизайн и логотипы — почти идентичные. Пользователя убедительно вводят в заблуждение, вынуждая вводить логины, пароли, данные карт или устанавливать вредоносное ПО", - поясняют в ведомстве.
Кроме того, мошенники маскируют свой номер телефона или IP-адрес под официальный (например, поддержка банка, ЖКХ) с помощью VoIP или поддельных цифровых сертификатов. Это создаёт иллюзию легитимности и снижает подозрения пользователя. Убеждают жертв установить фейковое приложение "Госуслуг", банк или сервис, которое содержит троян и даёт злоумышленнику полный контроль над устройством. Через него воруют данные, банковские данные и могут перехватывать SMS.
Правоохранители также предупредили о созданных искусственным интеллектом видеороликах или записях голоса, которые имитируют реального человека — руководителя или родственника.
"Создаются целые ложные колл-центры и поддержка по телефону или мессенджеру, которые предлагают "помочь". В результате жертва сама устанавливает вредоносное ПО и передаёт доступ к устройству или учетным записям", - отмечают в ведомстве.
Злоумышленники не обходят стороной и сферу СМИ, они создают фейковые новостные сайты, полностью копирующие оформление популярных изданий, чтобы распространять ложную информацию с целью манипуляции общественным мнением или рынком. Они используют автоматические Telegram боты и распространяют через соцсети и мессенджеры.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
В МВД предупредили о мошенниках, выдающих себя за госслужащих
8 июля, 08:30
 
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