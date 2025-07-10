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В порту Находки столкнулись буксир и судно - 10.07.2025, ПРАЙМ
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В порту Находки столкнулись буксир и судно
В порту Находки столкнулись буксир и судно - 10.07.2025, ПРАЙМ
В порту Находки столкнулись буксир и судно
Следователи проводят проверку по факту столкновения буксира и судна, стоящего у причала в порту Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T07:58+0300
2025-07-10T07:58+0300
общество
рф
приморский край
ск рф
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по факту столкновения буксира и судна, стоящего у причала в порту Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях в четверг начало расходится видео, на котором видно, как буксир на малом ходу врезается в пришвартованное у причала судно, разворачивается и уходит. На других кадрах автор видео показывает, что борт у пострадавшего судна поврежден. "По предварительным данным, 30 июня 2025 года в порту Находка при следовании к месту базирования буксир "Бикин" совершил навал на рыбопромысловое судно "Сольвейга", отшвартованное правым бортом к причалу №60. В результате произошедшего судно "Сольвейга" получило повреждения. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет", - сказал собеседник. По его словам, Приморским следственным отделом на транспорте следственного управления организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".
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40
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общество , рф, приморский край, ск рф
Общество , РФ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, СК РФ
07:58 10.07.2025
 
В порту Находки столкнулись буксир и судно

СК начал проверку после столкновения буксира и судна в порту Находки

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по факту столкновения буксира и судна, стоящего у причала в порту Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В соцсетях в четверг начало расходится видео, на котором видно, как буксир на малом ходу врезается в пришвартованное у причала судно, разворачивается и уходит. На других кадрах автор видео показывает, что борт у пострадавшего судна поврежден.
"По предварительным данным, 30 июня 2025 года в порту Находка при следовании к месту базирования буксир "Бикин" совершил навал на рыбопромысловое судно "Сольвейга", отшвартованное правым бортом к причалу №60. В результате произошедшего судно "Сольвейга" получило повреждения. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет", - сказал собеседник.
По его словам, Приморским следственным отделом на транспорте следственного управления организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".
 
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