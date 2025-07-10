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ОПЕК ждет роста спроса на нефть в мире

ОПЕК ждет роста спроса на нефть в мире - 10.07.2025, ПРАЙМ

ОПЕК ждет роста спроса на нефть в мире

ОПЕК ожидает рост спроса на нефть в мире на 18,5% к 2050 году от уровня 2024 года, почти до 123 миллионов баррелей в сутки, следует из ежегодного доклада... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:43+0300

2025-07-10T12:43+0300

2025-07-10T12:43+0300

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ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает рост спроса на нефть в мире на 18,5% к 2050 году от уровня 2024 года, почти до 123 миллионов баррелей в сутки, следует из ежегодного доклада организации World Oil Outlook, представленного в рамках девятого Международного семинара ОПЕК. "В долгосрочной перспективе мировой спрос на нефть вырастет более чем на 19 миллионов баррелей в сутки в период с 2024 по 2050 год и достигнет почти 123 миллионов баррелей в сутки. В то время как спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, по прогнозам, увеличится почти на 28 миллионов баррелей в сутки за указанный период, спрос на нефть в странах ОЭСР снизится на 8,5 миллионов баррелей в сутки", - говорится в докладе. ОПЕК отмечает, что в 2024 году транспорт занимал 57% всего спроса на нефть. Он ожидает, что примерно такая же доля сохранится на протяжении всего времени до 2050 года. Наибольший прирост спроса ожидается в сфере автомобильных перевозок и авиации - 5,3 и 4,2 миллиона баррелей в сутки. Увеличение спроса на 4,7 миллиона баррелей в сутки ожидается в секторе нефтехимии. По оценкам организации, Индия, другие страны Азии, за исключением Китая, Ближний Восток и Африка станут основными источниками долгосрочного роста спроса на нефть. С 2024 по 2050 год совокупный спрос в этих регионах увеличится на 22,4 миллиона баррелей в сутки, причем только в Индии - на 8,2 миллиона баррелей. "Спрос на нефть в Китае, по прогнозам, увеличится менее чем на 2 миллиона баррелей в сутки за тот же период времени. Более того, значительная часть роста спроса в Китае произойдет в среднесрочной перспективе, а в оставшуюся часть прогнозируемого периода ожидается меньшее изменение спроса", - добавляется в докладе. После многих лет стимулирования роста мирового спроса на нефть, ведущая роль Китая на нефтяном рынке постепенно сходит на нет, пишет ОПЕК. По мнению альянса, это не означает резкого изменения уровня потребления нефти; напротив, это признак того, что китайский рынок становится более зрелым. Обычно это сопровождается более низкими и замедляющимися темпами роста, пока в какой-то момент в ближайшие годы не наступит переломный момент, резюмирует ОПЕК. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.

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общество , мировая экономика, китай, индия, азия, опек, оэср