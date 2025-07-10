Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти снижается после статистики о росте запасов в США - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/neft-859367342.html
Стоимость нефти снижается после статистики о росте запасов в США
Стоимость нефти снижается после статистики о росте запасов в США - 10.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается после статистики о росте запасов в США
Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются после публикации в среду данных о заметном росте запасов этого вида сырья в США за неделю, свидетельствуют данные | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T14:56+0300
2025-07-10T14:56+0300
экономика
общество
сша
оаэ
саудовская аравия
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются после публикации в среду данных о заметном росте запасов этого вида сырья в США за неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,05% - до 69,45 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,18%, до 67,57 доллара. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 4 июля увеличились сразу на 7,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2 миллиона баррелей. Такой рост стал сильнейшим с конца января. Добыча при этом снизилась на 48 тысяч баррелей в день - до 13,385 миллиона баррелей в день. Котировки с начала недели при этом пока показывают рост, главным образом за счет увеличения более чем на 2,5% в понедельник. "Несмотря на то, что ОПЕК+ согласился на более значительное, чем ожидалось, увеличение добычи в августе, нефть на этой неделе остается немного выше, поскольку группа рассчитывает на высокий летний спрос, который поглотит дополнительное предложение", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков MUFG. Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), 5 июля приняли решение продолжить наращивать добычу нефти в августе, но более быстрыми темпами - на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле. Отмечалось, что такие меры приняты, в том числе, на фоне низких мировых запасов сырья. Днем ранее министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что нефтяные рынки потребляют рост добычи этого сырья без увеличения запасов, что указывает на то, что рынку был нужен этот дополнительный объем. Инвесторы продолжают ожидать заявлений с семинара ОПЕК, который проходит 9-10 июля в Вене. Согласно опубликованному ранее в четверг докладу организации World Oil Outlook, представленному в рамках девятого Международного семинара, ОПЕК ожидает, что добыча жидких углеводородов ОПЕК+ к 2050 году вырастет на 30% - до 64,1 миллиона баррелей в сутки, и альянс нарастит долю в мире с 48% до 52%.
https://1prime.ru/20250710/neft-859360678.html
сша
оаэ
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b499d409cb96441bdace78ba439f24bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, оаэ, саудовская аравия, опек
Экономика, Общество , США, ОАЭ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
14:56 10.07.2025
 
Стоимость нефти снижается после статистики о росте запасов в США

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США за неделю

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются после публикации в среду данных о заметном росте запасов этого вида сырья в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,05% - до 69,45 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,18%, до 67,57 доллара.
Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 4 июля увеличились сразу на 7,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2 миллиона баррелей. Такой рост стал сильнейшим с конца января. Добыча при этом снизилась на 48 тысяч баррелей в день - до 13,385 миллиона баррелей в день.
Котировки с начала недели при этом пока показывают рост, главным образом за счет увеличения более чем на 2,5% в понедельник.
"Несмотря на то, что ОПЕК+ согласился на более значительное, чем ожидалось, увеличение добычи в августе, нефть на этой неделе остается немного выше, поскольку группа рассчитывает на высокий летний спрос, который поглотит дополнительное предложение", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков MUFG.
Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), 5 июля приняли решение продолжить наращивать добычу нефти в августе, но более быстрыми темпами - на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле. Отмечалось, что такие меры приняты, в том числе, на фоне низких мировых запасов сырья.
Днем ранее министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что нефтяные рынки потребляют рост добычи этого сырья без увеличения запасов, что указывает на то, что рынку был нужен этот дополнительный объем.
Инвесторы продолжают ожидать заявлений с семинара ОПЕК, который проходит 9-10 июля в Вене.
Согласно опубликованному ранее в четверг докладу организации World Oil Outlook, представленному в рамках девятого Международного семинара, ОПЕК ожидает, что добыча жидких углеводородов ОПЕК+ к 2050 году вырастет на 30% - до 64,1 миллиона баррелей в сутки, и альянс нарастит долю в мире с 48% до 52%.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
ОПЕК ждет роста спроса на нефть в мире
12:43
 
ЭкономикаОбществоСШАОАЭСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала