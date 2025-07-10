https://1prime.ru/20250710/neft-859367342.html

Стоимость нефти снижается после статистики о росте запасов в США

Стоимость нефти снижается после статистики о росте запасов в США - 10.07.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается после статистики о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются после публикации в среду данных о заметном росте запасов этого вида сырья в США за неделю, свидетельствуют данные | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T14:56+0300

2025-07-10T14:56+0300

2025-07-10T14:56+0300

экономика

общество

сша

оаэ

саудовская аравия

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются после публикации в среду данных о заметном росте запасов этого вида сырья в США за неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,05% - до 69,45 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,18%, до 67,57 доллара. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 4 июля увеличились сразу на 7,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2 миллиона баррелей. Такой рост стал сильнейшим с конца января. Добыча при этом снизилась на 48 тысяч баррелей в день - до 13,385 миллиона баррелей в день. Котировки с начала недели при этом пока показывают рост, главным образом за счет увеличения более чем на 2,5% в понедельник. "Несмотря на то, что ОПЕК+ согласился на более значительное, чем ожидалось, увеличение добычи в августе, нефть на этой неделе остается немного выше, поскольку группа рассчитывает на высокий летний спрос, который поглотит дополнительное предложение", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков MUFG. Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), 5 июля приняли решение продолжить наращивать добычу нефти в августе, но более быстрыми темпами - на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле. Отмечалось, что такие меры приняты, в том числе, на фоне низких мировых запасов сырья. Днем ранее министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что нефтяные рынки потребляют рост добычи этого сырья без увеличения запасов, что указывает на то, что рынку был нужен этот дополнительный объем. Инвесторы продолжают ожидать заявлений с семинара ОПЕК, который проходит 9-10 июля в Вене. Согласно опубликованному ранее в четверг докладу организации World Oil Outlook, представленному в рамках девятого Международного семинара, ОПЕК ожидает, что добыча жидких углеводородов ОПЕК+ к 2050 году вырастет на 30% - до 64,1 миллиона баррелей в сутки, и альянс нарастит долю в мире с 48% до 52%.

https://1prime.ru/20250710/neft-859360678.html

сша

оаэ

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, оаэ, саудовская аравия, опек