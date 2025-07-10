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Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление экономики Украины - 10.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление экономики Украины
Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление экономики Украины - 10.07.2025, ПРАЙМ
Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление экономики Украины
Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление и укрепление экономики Украины в 2025 и 2026 годах, говорится в заявлении министерства иностранных дел... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T11:54+0300
2025-07-10T11:54+0300
экономика
общество
нидерланды
украина
мид
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ГААГА, 10 июл - ПРАЙМ. Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление и укрепление экономики Украины в 2025 и 2026 годах, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства. "В четверг Нидерланды пообещали выделить 300 миллионов евро на восстановление и укрепление экономики Украины в 2025 и 2026 годах. Министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп объявил об этом на Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме", - говорится в заявлении МИД. Министр также объявил, что 30 миллионов евро из этой суммы будут выделены на поддержку голландских компаний и организаций, которые занимаются проектами по устойчивому развитию Украины в рамках программы субсидирования фонда партнерства с Украиной (UPF). Также Нидерланды передадут 4 миллиона евро на строительство нового крыла детской больницы во Львове. Как уточняется в сообщении, указанные суммы - это часть средств, ранее выделенных правительством Нидерландов на 2025 и 2026 годы на невоенную помощь Украине.
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общество , нидерланды, украина, мид
Экономика, Общество , НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, МИД
11:54 10.07.2025
 
Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление экономики Украины

МИД Нидерландов: страна выделит 300 млн евро на восстановление экономики Украины

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© CC BY 2.0 / hmmmayor
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ГААГА, 10 июл - ПРАЙМ. Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление и укрепление экономики Украины в 2025 и 2026 годах, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.
"В четверг Нидерланды пообещали выделить 300 миллионов евро на восстановление и укрепление экономики Украины в 2025 и 2026 годах. Министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп объявил об этом на Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме", - говорится в заявлении МИД.
Министр также объявил, что 30 миллионов евро из этой суммы будут выделены на поддержку голландских компаний и организаций, которые занимаются проектами по устойчивому развитию Украины в рамках программы субсидирования фонда партнерства с Украиной (UPF). Также Нидерланды передадут 4 миллиона евро на строительство нового крыла детской больницы во Львове.
Как уточняется в сообщении, указанные суммы - это часть средств, ранее выделенных правительством Нидерландов на 2025 и 2026 годы на невоенную помощь Украине.
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ЭкономикаОбществоНИДЕРЛАНДЫУКРАИНАМИД
 
 
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