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Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление экономики Украины

Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление экономики Украины - 10.07.2025, ПРАЙМ

Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление экономики Украины

Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление и укрепление экономики Украины в 2025 и 2026 годах, говорится в заявлении министерства иностранных дел... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T11:54+0300

2025-07-10T11:54+0300

2025-07-10T11:54+0300

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ГААГА, 10 июл - ПРАЙМ. Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление и укрепление экономики Украины в 2025 и 2026 годах, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства. "В четверг Нидерланды пообещали выделить 300 миллионов евро на восстановление и укрепление экономики Украины в 2025 и 2026 годах. Министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп объявил об этом на Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме", - говорится в заявлении МИД. Министр также объявил, что 30 миллионов евро из этой суммы будут выделены на поддержку голландских компаний и организаций, которые занимаются проектами по устойчивому развитию Украины в рамках программы субсидирования фонда партнерства с Украиной (UPF). Также Нидерланды передадут 4 миллиона евро на строительство нового крыла детской больницы во Львове. Как уточняется в сообщении, указанные суммы - это часть средств, ранее выделенных правительством Нидерландов на 2025 и 2026 годы на невоенную помощь Украине.

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общество , нидерланды, украина, мид