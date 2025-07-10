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РФ готова сотрудничать с Молдавией в экономике и энергетике, заявил Новак

РФ готова сотрудничать с Молдавией в экономике и энергетике, заявил Новак - 10.07.2025, ПРАЙМ

РФ готова сотрудничать с Молдавией в экономике и энергетике, заявил Новак

Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией во всех сферах, в том числе в экономике и энергетике, заявил в четверг вице-премьер РФ Александр... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T14:36+0300

2025-07-10T14:36+0300

2025-07-10T14:36+0300

экономика

молдавия

кишинев

александр новак

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией во всех сферах, в том числе в экономике и энергетике, заявил в четверг вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы готовы рассматривать все варианты сотрудничества во всех сферах и в улучшении экономической связи между нашими странами, в том числе в энергетике", - сказал Новак на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Он подчеркнул, что за последние годы из-за политики нынешних молдавских властей экономические отношения между Россией и Молдавией существенно деградировали. Вице-премьер напомнил, что после подписания Кишиневом соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, товарооборот между странами резко снизился. "В 2015 году (товарооборот - ред.) снизился на 32%, а доля России в общем экспорте за 15 лет сократилась с 70% до 3%", - указал Новак. Он отметил, что важной составляющей сотрудничества Москвы и Кишинева всегда являлась энергетическая сфера. "Россия поставляла газ Молдове по достаточно низким ценам по сравнению с теми, по которым Россия поставляла в Европу. Непонятно, почему они не устраивают молдавские власти", - добавил вице-премьер. Новак подчеркнул, что Россия готова вернуться к дружественному взаимодействию в энергетической сфере, если с молдавской стороны будет такое желание. Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

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молдавия, кишинев, александр новак, игорь додон, ес