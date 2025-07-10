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Нефть дешевеет на геополитической напряженности
Нефть дешевеет на геополитической напряженности - 10.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на геополитической напряженности
Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются на геополитической напряженности и неопределенности вокруг спроса на рынке черного золота, следует из данных... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T18:22+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются на геополитической напряженности и неопределенности вокруг спроса на рынке черного золота, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.14 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,58% - до 69,08 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,83%, до 67,13 доллара. "Рынок сохраняется под влиянием смешанных факторов: с одной стороны, геополитическая напряженность в Красном море, с другой - свежая статистика по запасам нефти в США, которая давит на цены", - заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Ранее на этой неделе минэнерго США опубликовало данные по коммерческим запасам нефти в стране, которые за неделю, завершившуюся 4 июля, неожиданно увеличились на 7,1 миллиона баррелей, или на 1,7% - до 426 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей. "Это стало негативным сигналом для рынка: рост запасов при высокой добыче и стабильном импорте сигнализирует о слабом внутреннем спросе. На этом фоне нефть отступила от локальных максимумов", - объяснил Зевакин. Он также добавил, что при прочих равных условиях геополитическая премия пока удерживает Brent вблизи 70 долларов за баррель. Эксперт прогнозирует, что в краткосрочной перспективе цены, вероятно, останутся в диапазоне 68–72 долларов за баррель. Дальнейшая динамика, как объясняет аналитик, будет зависеть от новых данных по запасам, сигналов от ОПЕК+ и развития ситуации на Ближнем Востоке.
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сша, красное море, ближний восток, ук альфа-капитал, опек
Экономика, США, Красное море, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, УК Альфа-Капитал, ОПЕК
Нефть дешевеет на геополитической напряженности
Цены на нефть снижаются на геополитике и неопределенности вокруг спроса
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются на геополитической напряженности и неопределенности вокруг спроса на рынке черного золота, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.14 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,58% - до 69,08 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,83%, до 67,13 доллара.
"Рынок сохраняется под влиянием смешанных факторов: с одной стороны, геополитическая напряженность в Красном море, с другой - свежая статистика по запасам нефти в США, которая давит на цены", - заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.
Ранее на этой неделе минэнерго США опубликовало данные по коммерческим запасам нефти в стране, которые за неделю, завершившуюся 4 июля, неожиданно увеличились на 7,1 миллиона баррелей, или на 1,7% - до 426 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей.
"Это стало негативным сигналом для рынка: рост запасов при высокой добыче и стабильном импорте сигнализирует о слабом внутреннем спросе. На этом фоне нефть отступила от локальных максимумов", - объяснил Зевакин. Он также добавил, что при прочих равных условиях геополитическая премия пока удерживает Brent вблизи 70 долларов за баррель.
Эксперт прогнозирует, что в краткосрочной перспективе цены, вероятно, останутся в диапазоне 68–72 долларов за баррель. Дальнейшая динамика, как объясняет аналитик, будет зависеть от новых данных по запасам, сигналов от ОПЕК+ и развития ситуации на Ближнем Востоке.
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