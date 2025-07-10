https://1prime.ru/20250710/opek-859360862.html

ОПЕК прогнозирует рост добычи жидких углеводородов в США

ОПЕК прогнозирует рост добычи жидких углеводородов в США - 10.07.2025, ПРАЙМ

ОПЕК прогнозирует рост добычи жидких углеводородов в США

Добыча жидких углеводородов (нефть, газовый конденсат, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) в США вырастет на 6% в 2030 году по сравнению с 2024 годом и... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:44+0300

2025-07-10T12:44+0300

2025-07-10T12:44+0300

энергетика

общество

мировая экономика

сша

вена

австрия

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82753/01/827530198_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_489236f48806a514da2251c1736ada14.jpg

ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов (нефть, газовый конденсат, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) в США вырастет на 6% в 2030 году по сравнению с 2024 годом и достигнет пика в 23,1 миллиона баррелей в сутки, а к 2050 году она снизится до 19,6 миллиона баррелей в сутки, следует из обзора ОПЕК по мировому рынку нефти до 2050 года (World Oil Outlook, WOO). "Производство жидких углеводородов в США, по прогнозам, вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки в среднесрочной перспективе, увеличившись до 23,1 миллиона баррелей в сутки к 2030 году", - говорится в докладе, представленном в рамках семинара ОПЕК. Добыча жидких углеводородов в США по итогам 2024 года составила 21,8 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 3,8%. По данным ОПЕК, это было рекордное значение. Согласно приложенным таблицам, после достижения пика добычи жидких углеводородов в 2030 году она пойдет на спад: в 2035 году - до 22,3 миллиона баррелей в сутки, в 2040 году - до 21,3 миллиона баррелей в сутки, в 2045 году - до 20,4 миллиона, в 2050 году - до 19,6 миллиона. Жидкие углеводороды включают в себя также сланцевую нефть, ее добыча будет меняться примерно с такой же динамикой: в 2024 году она составила в США 14,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2030 году достигнет своего максимума на прогнозируемом периоде - 16,5 миллиона баррелей в сутки. Далее добыча сланца пойдёт на убыль: до 16,4 миллиона баррелей в сутки в 2035 году, 16 миллионов баррелей в сутки в 2040 году, 15,4 миллиона в 2045 году и 14,8 миллиона баррелей в сутки в 2050 году. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.

https://1prime.ru/20250710/neft-859360678.html

сша

вена

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, вена, австрия, опек