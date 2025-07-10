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ОПЕК подтвердила прогноз по приросту мощностей нефтепереработки - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250710/opek-859361343.html
ОПЕК подтвердила прогноз по приросту мощностей нефтепереработки
ОПЕК подтвердила прогноз по приросту мощностей нефтепереработки - 10.07.2025, ПРАЙМ
ОПЕК подтвердила прогноз по приросту мощностей нефтепереработки
ОПЕК подтверждает прогноз, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африки и Ближнего Востока обеспечат 90% прироста мощностей нефтепереработки к 2030... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:48+0300
2025-07-10T12:48+0300
энергетика
общество
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
африка
ближний восток
опек
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ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК подтверждает прогноз, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африки и Ближнего Востока обеспечат 90% прироста мощностей нефтепереработки к 2030 году, следует из обзора по мировому рынку нефти до 2050 года (World Oil Outlook, WOO). "Как и в предыдущих обзорах, более 90% среднесрочного прироста мощностей прогнозируется в развивающихся регионах, в основном в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. Это еще раз подтверждает историческую тенденцию миграции нефтеперерабатывающих мощностей из развитых стран в развивающиеся. Это также согласуется с высоким ростом спроса на нефть в этих регионах, а также с усилиями некоторых стран по сокращению импорта продукции", - говорится в докладе, представленном в рамках семинара ОПЕК. Суммарный прирост мощностей по переработке нефти с 2025 по 2030 год ОПЕК ожидает в этих странах в 5,8 миллиона баррелей в сутки. Наибольший прирост мощностей ОПЕК прогнозирует в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (не включая КНР - крупного нефтепереработчика) - около 2,2 миллиона баррелей в сутки до 2030 года. Ожидается, что более половины этих новых мощностей будет введено в эксплуатацию только в Индии. Страна активно наращивает возможности для удовлетворения растущего внутреннего спроса и увеличения экспортного потенциала нефтепродуктов. Дальнейшее расширение нефтеперерабатывающих мощностей ожидается и в ряде других странах АТР - в Индонезии, Пакистане, Таиланде и Бангладеше. По прогнозу ОПЕК, в Китае же общее увеличение мощностей в среднесрочной перспективе оценивается примерно в 1 миллион баррелей в сутки. В Африке среднесрочный прирост мощностей, как ожидается, составит около 1,2 миллиона баррелей в сутки благодаря сочетанию крупных, средних и мелких проектов, которые будут введены в эксплуатацию. На Ближнем Востоке общее увеличение объемов переработки нефти ОПЕК прогнозирует на уровне около 1 миллиона баррелей в сутки. После недавнего ввода в эксплуатацию крупных новых проектов в Кувейте и Омане ожидается запуск нескольких средних проектов в Иране, Ираке и Бахрейне. Некоторые небольшие расширения также возможны в Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании, допустили в ОПЕК. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
https://1prime.ru/20250710/opek-859360862.html
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общество , мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, африка, ближний восток, опек
Энергетика, Общество , Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, АФРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОПЕК
12:48 10.07.2025
 
ОПЕК подтвердила прогноз по приросту мощностей нефтепереработки

ОПЕК: страны АТР, Африки и Ближнего Востока обеспечат прирост нефтепереработки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК подтверждает прогноз, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африки и Ближнего Востока обеспечат 90% прироста мощностей нефтепереработки к 2030 году, следует из обзора по мировому рынку нефти до 2050 года (World Oil Outlook, WOO).
"Как и в предыдущих обзорах, более 90% среднесрочного прироста мощностей прогнозируется в развивающихся регионах, в основном в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. Это еще раз подтверждает историческую тенденцию миграции нефтеперерабатывающих мощностей из развитых стран в развивающиеся. Это также согласуется с высоким ростом спроса на нефть в этих регионах, а также с усилиями некоторых стран по сокращению импорта продукции", - говорится в докладе, представленном в рамках семинара ОПЕК.
Суммарный прирост мощностей по переработке нефти с 2025 по 2030 год ОПЕК ожидает в этих странах в 5,8 миллиона баррелей в сутки.
Наибольший прирост мощностей ОПЕК прогнозирует в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (не включая КНР - крупного нефтепереработчика) - около 2,2 миллиона баррелей в сутки до 2030 года. Ожидается, что более половины этих новых мощностей будет введено в эксплуатацию только в Индии. Страна активно наращивает возможности для удовлетворения растущего внутреннего спроса и увеличения экспортного потенциала нефтепродуктов. Дальнейшее расширение нефтеперерабатывающих мощностей ожидается и в ряде других странах АТР - в Индонезии, Пакистане, Таиланде и Бангладеше.
По прогнозу ОПЕК, в Китае же общее увеличение мощностей в среднесрочной перспективе оценивается примерно в 1 миллион баррелей в сутки.
В Африке среднесрочный прирост мощностей, как ожидается, составит около 1,2 миллиона баррелей в сутки благодаря сочетанию крупных, средних и мелких проектов, которые будут введены в эксплуатацию.
На Ближнем Востоке общее увеличение объемов переработки нефти ОПЕК прогнозирует на уровне около 1 миллиона баррелей в сутки. После недавнего ввода в эксплуатацию крупных новых проектов в Кувейте и Омане ожидается запуск нескольких средних проектов в Иране, Ираке и Бахрейне. Некоторые небольшие расширения также возможны в Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании, допустили в ОПЕК.
Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
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ЭнергетикаОбществоМировая экономикаАзиатско-Тихоокеанский регионАФРИКАБЛИЖНИЙ ВОСТОКОПЕК
 
 
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