https://1prime.ru/20250710/opek-859361343.html

ОПЕК подтвердила прогноз по приросту мощностей нефтепереработки

ОПЕК подтвердила прогноз по приросту мощностей нефтепереработки - 10.07.2025, ПРАЙМ

ОПЕК подтвердила прогноз по приросту мощностей нефтепереработки

ОПЕК подтверждает прогноз, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африки и Ближнего Востока обеспечат 90% прироста мощностей нефтепереработки к 2030... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:48+0300

2025-07-10T12:48+0300

2025-07-10T12:48+0300

энергетика

общество

мировая экономика

азиатско-тихоокеанский регион

африка

ближний восток

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/83077/55/830775549_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2f3f6ef8c9f2d4d1c8035cd9b6af97a7.jpg

ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК подтверждает прогноз, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африки и Ближнего Востока обеспечат 90% прироста мощностей нефтепереработки к 2030 году, следует из обзора по мировому рынку нефти до 2050 года (World Oil Outlook, WOO). "Как и в предыдущих обзорах, более 90% среднесрочного прироста мощностей прогнозируется в развивающихся регионах, в основном в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. Это еще раз подтверждает историческую тенденцию миграции нефтеперерабатывающих мощностей из развитых стран в развивающиеся. Это также согласуется с высоким ростом спроса на нефть в этих регионах, а также с усилиями некоторых стран по сокращению импорта продукции", - говорится в докладе, представленном в рамках семинара ОПЕК. Суммарный прирост мощностей по переработке нефти с 2025 по 2030 год ОПЕК ожидает в этих странах в 5,8 миллиона баррелей в сутки. Наибольший прирост мощностей ОПЕК прогнозирует в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (не включая КНР - крупного нефтепереработчика) - около 2,2 миллиона баррелей в сутки до 2030 года. Ожидается, что более половины этих новых мощностей будет введено в эксплуатацию только в Индии. Страна активно наращивает возможности для удовлетворения растущего внутреннего спроса и увеличения экспортного потенциала нефтепродуктов. Дальнейшее расширение нефтеперерабатывающих мощностей ожидается и в ряде других странах АТР - в Индонезии, Пакистане, Таиланде и Бангладеше. По прогнозу ОПЕК, в Китае же общее увеличение мощностей в среднесрочной перспективе оценивается примерно в 1 миллион баррелей в сутки. В Африке среднесрочный прирост мощностей, как ожидается, составит около 1,2 миллиона баррелей в сутки благодаря сочетанию крупных, средних и мелких проектов, которые будут введены в эксплуатацию. На Ближнем Востоке общее увеличение объемов переработки нефти ОПЕК прогнозирует на уровне около 1 миллиона баррелей в сутки. После недавнего ввода в эксплуатацию крупных новых проектов в Кувейте и Омане ожидается запуск нескольких средних проектов в Иране, Ираке и Бахрейне. Некоторые небольшие расширения также возможны в Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании, допустили в ОПЕК. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.

https://1prime.ru/20250710/opek-859360862.html

азиатско-тихоокеанский регион

африка

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, африка, ближний восток, опек