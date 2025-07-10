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Счетная палата выявила неэффективное использование ИБК в строительстве ЖКХ - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Счетная палата выявила неэффективное использование ИБК в строительстве ЖКХ
Счетная палата выявила неэффективное использование ИБК в строительстве ЖКХ - 10.07.2025, ПРАЙМ
Счетная палата выявила неэффективное использование ИБК в строительстве ЖКХ
Счетная плата России выявила недостаточно эффективное использование межбюджетных трансфертов и инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) при строительстве в... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T00:28+0300
2025-07-10T00:28+0300
общество
тамбовская область
астраханская область
счетная палата
минфин
фонд развития территорий
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Счетная плата России выявила недостаточно эффективное использование межбюджетных трансфертов и инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) при строительстве в регионах коммунальной инфраструктуры, следует из отчета ведомства. В настоящее время основными механизмами финансирования строительства объектов коммунальной инфраструктуры в регионах являются межбюджетные трансферты и инфраструктурные бюджетные кредиты, поясняет ведомство. "Счетная палата оценила результаты применения этих инструментов на примере двух регионов (Астраханской и Тамбовской областей) и сделала вывод о недостаточно эффективном использовании выделяемых на эти цели федеральных ресурсов", - сказано в материалах к отчету. Проверка показала, что органы исполнительной власти этих регионов не обеспечили эффективное использование выделенных федеральных ресурсов. Установленные целевые показатели достигнуты не в полном объеме. "Так, в Астраханской области из четырех объектов ЖКХ, реализуемых с использованием средств межбюджетных трансфертов, один - введен в эксплуатацию с опозданием на восемь месяцев, два – не введены и имеют недостаточный уровень технической готовности. В Тамбовской области 17 из 32 построенных объектов на момент проверки не были переданы эксплуатирующим организациям", - указывает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, слова которой приводятся в материалах к отчету. В ходе проверки Счетная палата также отметила ряд системных недостатков в реализации механизма ИБК, снижающих эффективность данного финансового инструмента. Анализ соглашений о реализации инфраструктурных проектов показал, что в большинстве проектов в сфере инженерно-коммунальной, социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры установлен плановый показатель по вводу жилья. В том числе это касается проектов, которые к созданию жилья не приводят. Также Счетная палата обратила внимание, что в 32 регионах не достигаются плановые значения поступления в консолидированный бюджет налоговых и неналоговых доходов от реализации инфраструктурных проектов. По мнению контрольного ведомства, это может негативно влиять на качество формирования бюджетов регионов, реализующих проекты с привлечением ИБК, а также увеличивать риски невозврата средств ИБК и процентов по ним в установленные сроки. "В целях минимизации установленных рисков Счетная палата по итогам проверки рекомендовала Минфину России учесть выявленные недостатки механизма ИБК при формировании нормативной базы для нового, аналогичного ИБК, инструмента финансирования объектов инфраструктуры - казначейских инфраструктурных кредитов", - указала аудитор. Как отмечает Фонд развития территорий, комментарий которого прилагался к отчету Счетной палаты, по итогам 2024 года благодаря использованию инфраструктурных бюджетных кредитов регионы перевыполнили ряд показателей. Например, введено 27,7 миллиона квадратных метров жилья (123,4 % от плана 2022-2024 годов), а также поступило порядка 250 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов (120,3% от плана 2022-2024 годов).
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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общество , тамбовская область, астраханская область, счетная палата, минфин, фонд развития территорий
Общество , Тамбовская область, Астраханская область, Счетная палата, Минфин, Фонд развития территорий
00:28 10.07.2025
 
Счетная палата выявила неэффективное использование ИБК в строительстве ЖКХ

Счетная палата выявила недостаточно эффективное использование ИБК при строительстве ЖКХ

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Счетная плата России выявила недостаточно эффективное использование межбюджетных трансфертов и инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) при строительстве в регионах коммунальной инфраструктуры, следует из отчета ведомства.
В настоящее время основными механизмами финансирования строительства объектов коммунальной инфраструктуры в регионах являются межбюджетные трансферты и инфраструктурные бюджетные кредиты, поясняет ведомство.
"Счетная палата оценила результаты применения этих инструментов на примере двух регионов (Астраханской и Тамбовской областей) и сделала вывод о недостаточно эффективном использовании выделяемых на эти цели федеральных ресурсов", - сказано в материалах к отчету.
Проверка показала, что органы исполнительной власти этих регионов не обеспечили эффективное использование выделенных федеральных ресурсов. Установленные целевые показатели достигнуты не в полном объеме.
"Так, в Астраханской области из четырех объектов ЖКХ, реализуемых с использованием средств межбюджетных трансфертов, один - введен в эксплуатацию с опозданием на восемь месяцев, два – не введены и имеют недостаточный уровень технической готовности. В Тамбовской области 17 из 32 построенных объектов на момент проверки не были переданы эксплуатирующим организациям", - указывает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, слова которой приводятся в материалах к отчету.
В ходе проверки Счетная палата также отметила ряд системных недостатков в реализации механизма ИБК, снижающих эффективность данного финансового инструмента.
Анализ соглашений о реализации инфраструктурных проектов показал, что в большинстве проектов в сфере инженерно-коммунальной, социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры установлен плановый показатель по вводу жилья. В том числе это касается проектов, которые к созданию жилья не приводят.
Также Счетная палата обратила внимание, что в 32 регионах не достигаются плановые значения поступления в консолидированный бюджет налоговых и неналоговых доходов от реализации инфраструктурных проектов. По мнению контрольного ведомства, это может негативно влиять на качество формирования бюджетов регионов, реализующих проекты с привлечением ИБК, а также увеличивать риски невозврата средств ИБК и процентов по ним в установленные сроки.
"В целях минимизации установленных рисков Счетная палата по итогам проверки рекомендовала Минфину России учесть выявленные недостатки механизма ИБК при формировании нормативной базы для нового, аналогичного ИБК, инструмента финансирования объектов инфраструктуры - казначейских инфраструктурных кредитов", - указала аудитор.
Как отмечает Фонд развития территорий, комментарий которого прилагался к отчету Счетной палаты, по итогам 2024 года благодаря использованию инфраструктурных бюджетных кредитов регионы перевыполнили ряд показателей. Например, введено 27,7 миллиона квадратных метров жилья (123,4 % от плана 2022-2024 годов), а также поступило порядка 250 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов (120,3% от плана 2022-2024 годов).
 
ОбществоТамбовская областьАстраханская областьСчетная палатаМинфинФонд развития территорий
 
 
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