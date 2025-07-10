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В Турции рассчитывают на третий раунд переговоров России и Украины - 10.07.2025, ПРАЙМ
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В Турции рассчитывают на третий раунд переговоров России и Украины
В Турции рассчитывают на третий раунд переговоров России и Украины - 10.07.2025, ПРАЙМ
В Турции рассчитывают на третий раунд переговоров России и Украины
В правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) заявили РИА Новости, что рассчитывают на проведение третьего раунда переговоров РФ и Украины в... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T11:23+0300
2025-07-10T11:23+0300
политика
украина
рф
стамбул
переговоры
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АНКАРА, 10 июл - ПРАЙМ. В правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) заявили РИА Новости, что рассчитывают на проведение третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле в ближайшее время. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле. "Надеемся, что в ближайшее время с конструктивными итогами", - заявили в правящей партии на вопрос о вероятных сроках третьего раунда переговоров делегаций РФ и Украины. Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
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украина, рф, стамбул, переговоры
Политика, УКРАИНА, РФ, Стамбул, переговоры
11:23 10.07.2025
 
В Турции рассчитывают на третий раунд переговоров России и Украины

Правящая партия Турции надеется на проведение переговоров России и Украины

© flickr.com / KLMircea" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
 Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© flickr.com / KLMircea
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АНКАРА, 10 июл - ПРАЙМ. В правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) заявили РИА Новости, что рассчитывают на проведение третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле в ближайшее время.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.
"Надеемся, что в ближайшее время с конструктивными итогами", - заявили в правящей партии на вопрос о вероятных сроках третьего раунда переговоров делегаций РФ и Украины.
Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
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