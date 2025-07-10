https://1prime.ru/20250710/peregovory-859356411.html

В Турции рассчитывают на третий раунд переговоров России и Украины

В Турции рассчитывают на третий раунд переговоров России и Украины - 10.07.2025, ПРАЙМ

В Турции рассчитывают на третий раунд переговоров России и Украины

В правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) заявили РИА Новости, что рассчитывают на проведение третьего раунда переговоров РФ и Украины в... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T11:23+0300

2025-07-10T11:23+0300

2025-07-10T11:23+0300

политика

украина

рф

стамбул

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg

АНКАРА, 10 июл - ПРАЙМ. В правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) заявили РИА Новости, что рассчитывают на проведение третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле в ближайшее время. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле. "Надеемся, что в ближайшее время с конструктивными итогами", - заявили в правящей партии на вопрос о вероятных сроках третьего раунда переговоров делегаций РФ и Украины. Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.

https://1prime.ru/20250709/peregovory-859333447.html

украина

рф

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рф, стамбул, переговоры