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В Перу предупредили о последствиях введения пошлины на импорт меди

В Перу предупредили о последствиях введения пошлины на импорт меди - 10.07.2025, ПРАЙМ

В Перу предупредили о последствиях введения пошлины на импорт меди

Только 5% медного экспорта Перу могут оказаться под ударом из-за решения Вашингтона о введении пятидесятипроцентной пошлины на импорт меди, заявил министр... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T04:33+0300

2025-07-10T04:33+0300

2025-07-10T04:33+0300

общество

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вашингтон

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МЕХИКО, 10 июл - ПРАЙМ. Только 5% медного экспорта Перу могут оказаться под ударом из-за решения Вашингтона о введении пятидесятипроцентной пошлины на импорт меди, заявил министр экономики и финансов страны Рауль Перес Рейес. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 августа вводят пятидесятипроцентную пошлину на медь с целью укрепления национальной безопасности страны. "Лишь 5% от того, что мы производим и экспортируем, направляется в США. Эта доля может попасть под новое тарифное регулирование. В отличие от стран региона, чья торговля более ориентирована на американский рынок, Перу сохраняет диверсификацию поставок", - сообщил Перес в ходе пресс-конференции, которую транслировало в соцсетях министерство экономики. Перу является вторым крупнейшим мировым экспортером меди с долей 23%, уступая только Чили с 28%. Крупнейшим покупателем перуанской меди является Китай. Министр Перес Рейес отметил, что, несмотря на потенциальное влияние пошлин, ситуация на международных рынках пока благоприятна для экономики страны. В частности, рост цен на медь и золото стал одной из причин увеличения налоговых поступлений. "По итогам первого полугодия налоговые доходы выросли на 13,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Мы ожидаем, что совокупная сумма поступлений по итогам июля превысит 100 миллиардов солей (28,2 миллиарда долларов США - ред.)", - отметил глава минэкономики.

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общество , сша, перу, вашингтон, дональд трамп