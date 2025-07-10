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В Кремле прокомментировали возможность запуска аэропортов на юге России
В Кремле прокомментировали возможность запуска аэропортов на юге России - 10.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможность запуска аэропортов на юге России
Работу аэропортов на юге России, в том числе в Крыму, запустят, как только позволят условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:46+0300
2025-07-10T12:46+0300
2025-07-10T12:46+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Работу аэропортов на юге России, в том числе в Крыму, запустят, как только позволят условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность запуска аэропортов на юге страны.По словам Пескова, в вопросах открытия аэропортов в южной части России главным аспектом является обеспечение безопасности полетов и пассажиров. Оценка восстановления работы аэропорта в Крыму является прерогативой Минтранса и специальных ведомств.
https://1prime.ru/20250709/aeroport-859337342.html
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общество , крым, рф, дмитрий песков
Общество , КРЫМ, РФ, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможность запуска аэропортов на юге России
Песков: работу аэропортов на юге России запустят, когда позволят условия
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Работу аэропортов на юге России, в том числе в Крыму, запустят, как только позволят условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность запуска аэропортов на юге страны.
По словам Пескова, в вопросах открытия аэропортов в южной части России главным аспектом является обеспечение безопасности полетов и пассажиров. Оценка восстановления работы аэропорта в Крыму является прерогативой Минтранса и специальных ведомств.
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