https://1prime.ru/20250710/peskov-859361041.html

В Кремле прокомментировали возможность запуска аэропортов на юге России

В Кремле прокомментировали возможность запуска аэропортов на юге России - 10.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали возможность запуска аэропортов на юге России

Работу аэропортов на юге России, в том числе в Крыму, запустят, как только позволят условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:46+0300

2025-07-10T12:46+0300

2025-07-10T12:46+0300

общество

крым

рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Работу аэропортов на юге России, в том числе в Крыму, запустят, как только позволят условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность запуска аэропортов на юге страны.По словам Пескова, в вопросах открытия аэропортов в южной части России главным аспектом является обеспечение безопасности полетов и пассажиров. Оценка восстановления работы аэропорта в Крыму является прерогативой Минтранса и специальных ведомств.

https://1prime.ru/20250709/aeroport-859337342.html

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общество , крым, рф, дмитрий песков