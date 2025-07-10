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Песков: Москва ждет от Киева сигналов о желании возобновить переговоры
Песков: Москва ждет от Киева сигналов о желании возобновить переговоры - 10.07.2025, ПРАЙМ
Песков: Москва ждет от Киева сигналов о желании возобновить переговоры
Россия ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:53+0300
2025-07-10T12:53+0300
2025-07-10T12:53+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Россия ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима, о желании и нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров российско-украинских", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился, с учетом возобновления США поставок оружия, пресс-секретарь выразил сомнение."Нет, я не думаю. Так сказать сейчас нельзя", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь также в очередной раз подчеркнул, что предпочтительнее было бы достижение целей в украинском конфликте мирными средствами, но пока этого не происходит, Россия продолжает СВО."Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами, но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день", - сказал Песков журналистам.
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общество , киев, рф, дмитрий песков
Политика, Общество , Киев, РФ, Дмитрий Песков
Песков: Москва ждет от Киева сигналов о желании возобновить переговоры
Песков: Москва ждет от Киева сигналов о желании выйти на третий раунд переговоров
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Россия ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима, о желании и нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров российско-украинских", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился, с учетом возобновления США поставок оружия, пресс-секретарь выразил сомнение.
"Нет, я не думаю. Так сказать сейчас нельзя", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь также в очередной раз подчеркнул, что предпочтительнее было бы достижение целей в украинском конфликте мирными средствами, но пока этого не происходит, Россия продолжает СВО.
"Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами, но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день", - сказал Песков журналистам.
Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам с Украиной, заявил Песков