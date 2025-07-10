https://1prime.ru/20250710/peskov-859361875.html

Песков: Москва ждет от Киева сигналов о желании возобновить переговоры

Песков: Москва ждет от Киева сигналов о желании возобновить переговоры - 10.07.2025, ПРАЙМ

Песков: Москва ждет от Киева сигналов о желании возобновить переговоры

Россия ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:53+0300

2025-07-10T12:53+0300

2025-07-10T12:53+0300

политика

общество

киев

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_0:260:3888:2447_1920x0_80_0_0_5041f56b2c61083a3b87c7544dcebc7f.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Россия ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима, о желании и нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров российско-украинских", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился, с учетом возобновления США поставок оружия, пресс-секретарь выразил сомнение."Нет, я не думаю. Так сказать сейчас нельзя", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь также в очередной раз подчеркнул, что предпочтительнее было бы достижение целей в украинском конфликте мирными средствами, но пока этого не происходит, Россия продолжает СВО."Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами, но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день​", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250708/peskov-859287615.html

киев

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киев, рф, дмитрий песков