https://1prime.ru/20250710/politolog-859356091.html

Жесткие санкции против России разрушат планы Трампа, заявили в РАН

Жесткие санкции против России разрушат планы Трампа, заявили в РАН - 10.07.2025, ПРАЙМ

Жесткие санкции против России разрушат планы Трампа, заявили в РАН

Введение жестких санкций против России разрушит внешнеполитические планы президента США Дональда Трампа, в связи с чем его администрации требуется свобода в... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T11:15+0300

2025-07-10T11:15+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Введение жестких санкций против России разрушит внешнеполитические планы президента США Дональда Трампа, в связи с чем его администрации требуется свобода в вопросе применения антироссийских мер, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом США сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Издание Politico сообщило в среду со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект о санкциях против России при условии, что документ будет включать полномочия по снятию санкций. "В глобальном масштабе, если это (жесткие санкции - ред.) будет введено, политика Трампа потерпит крах по одной простой причине: главным противником для США является Китай, а не Россия. Для того, чтобы ослабить Китай, Трамп хотел вбить клин между Россией и Китаем. Хотели это изначально реализовывать с помощью нормализации отношений с Россией и пытаться снова втянуть (РФ - ред.) в свою орбиту, как в девяностые. Но если будут введены эти санкции, эффект (будет - ред.) противоположный", - объяснил собеседник агентства. На фоне потенциально катастрофических последствий введения новых антироссийских мер Белый дом стремится получить пространство для маневра в применении этих санкций, подчеркнул эксперт. При этом Блохин полагает, что антироссийская санкционная политика в целом уже показала свою неэффективность. "Мы прошли проверку на прочность. Санкции особенно на нас не повлияли, страна стала только сильнее. Как сказал один известный философ: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее", - добавил политолог.

https://1prime.ru/20250709/politico-859343652.html

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сша, китай, дональд трамп, линдси грэм, ран, politico