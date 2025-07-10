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Жесткие санкции против России разрушат планы Трампа, заявили в РАН - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Жесткие санкции против России разрушат планы Трампа, заявили в РАН
Жесткие санкции против России разрушат планы Трампа, заявили в РАН - 10.07.2025, ПРАЙМ
Жесткие санкции против России разрушат планы Трампа, заявили в РАН
Введение жестких санкций против России разрушит внешнеполитические планы президента США Дональда Трампа, в связи с чем его администрации требуется свобода в... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T11:15+0300
2025-07-10T11:15+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Введение жестких санкций против России разрушит внешнеполитические планы президента США Дональда Трампа, в связи с чем его администрации требуется свобода в вопросе применения антироссийских мер, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом США сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Издание Politico сообщило в среду со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект о санкциях против России при условии, что документ будет включать полномочия по снятию санкций. "В глобальном масштабе, если это (жесткие санкции - ред.) будет введено, политика Трампа потерпит крах по одной простой причине: главным противником для США является Китай, а не Россия. Для того, чтобы ослабить Китай, Трамп хотел вбить клин между Россией и Китаем. Хотели это изначально реализовывать с помощью нормализации отношений с Россией и пытаться снова втянуть (РФ - ред.) в свою орбиту, как в девяностые. Но если будут введены эти санкции, эффект (будет - ред.) противоположный", - объяснил собеседник агентства. На фоне потенциально катастрофических последствий введения новых антироссийских мер Белый дом стремится получить пространство для маневра в применении этих санкций, подчеркнул эксперт. При этом Блохин полагает, что антироссийская санкционная политика в целом уже показала свою неэффективность. "Мы прошли проверку на прочность. Санкции особенно на нас не повлияли, страна стала только сильнее. Как сказал один известный философ: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее", - добавил политолог.
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Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Линдси Грэм, РАН, Politico
11:15 10.07.2025
 
Жесткие санкции против России разрушат планы Трампа, заявили в РАН

Политолог Блохин: введение санкций против России разрушит планы Трампа

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Введение жестких санкций против России разрушит внешнеполитические планы президента США Дональда Трампа, в связи с чем его администрации требуется свобода в вопросе применения антироссийских мер, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом США сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Издание Politico сообщило в среду со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект о санкциях против России при условии, что документ будет включать полномочия по снятию санкций.
"В глобальном масштабе, если это (жесткие санкции - ред.) будет введено, политика Трампа потерпит крах по одной простой причине: главным противником для США является Китай, а не Россия. Для того, чтобы ослабить Китай, Трамп хотел вбить клин между Россией и Китаем. Хотели это изначально реализовывать с помощью нормализации отношений с Россией и пытаться снова втянуть (РФ - ред.) в свою орбиту, как в девяностые. Но если будут введены эти санкции, эффект (будет - ред.) противоположный", - объяснил собеседник агентства.
На фоне потенциально катастрофических последствий введения новых антироссийских мер Белый дом стремится получить пространство для маневра в применении этих санкций, подчеркнул эксперт. При этом Блохин полагает, что антироссийская санкционная политика в целом уже показала свою неэффективность.
"Мы прошли проверку на прочность. Санкции особенно на нас не повлияли, страна стала только сильнее. Как сказал один известный философ: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее", - добавил политолог.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
СМИ: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России после доработки
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