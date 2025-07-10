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Польша увеличит производство крупнокалиберных снарядов в 40 раз

Польша увеличит производство крупнокалиберных снарядов в 40 раз - 10.07.2025, ПРАЙМ

Польша увеличит производство крупнокалиберных снарядов в 40 раз

Польша увеличит производство крупнокалиберных снарядов в 40 раз к 2028 году, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик,... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T11:40+0300

2025-07-10T11:40+0300

2025-07-10T11:40+0300

вооружения

мировая экономика

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 10 июл – ПРАЙМ. Польша увеличит производство крупнокалиберных снарядов в 40 раз к 2028 году, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик, выступая в сейме страны. Ранее глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский заявил, что Польша имеет запас боеприпасов крупного калибра на одну-две недели войны. "Около 5 тысяч штук снарядов выстреливается каждый день в российско-украинском конфликте. А производственные возможности, которые мы застали (правительство Дональда Туска, придя к власти в конце 2023 года – ред.) – это 5 тысяч штук в год", - сказал Томчик. Политик напомнил, что в конце 2024 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выделил 2 миллиарда злотых (около 500 тысяч долларов) на строительство фабрики по производству снарядов калибра 155 миллиметров. "В 2028 году в связи с со строительством новой фабрики боеприпасов это будет одна тысяча штук в день. То есть учитывая производственные моменты - около 200 тысяч штук в год", - сказал Томчик. В 2028 году Польша станет самодостаточной с точки зрения производства боеприпасов, отметил замминистра обороны республики.

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мировая экономика, польша, дональд туск