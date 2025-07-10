https://1prime.ru/20250710/poshliny-859355433.html

В Сербии оценили последствия введения США импортной пошлины

В Сербии оценили последствия введения США импортной пошлины - 10.07.2025, ПРАЙМ

В Сербии оценили последствия введения США импортной пошлины

Введение США импортной пошлины в 35% угрожает 750 компаниям Сербии, но в структуре сербского экспорта США занимают 19-ое место, поэтому большого удара по... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T11:01+0300

2025-07-10T11:01+0300

2025-07-10T11:01+0300

экономика

общество

мировая экономика

сербия

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg

БЕЛГРАД, 10 июл – ПРАЙМ. Введение США импортной пошлины в 35% угрожает 750 компаниям Сербии, но в структуре сербского экспорта США занимают 19-ое место, поэтому большого удара по национальной экономике не будет, заявил РИА Новости помощник директора сектора по стратегическому анализу, услугам и интернационализации Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич. Согласно опубликованным в социальной сети Truth Social письмам главы Белого дома, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Сербии в размере 35%. "Наш экспорт в США в 2024 году составил около 680 миллионов евро. За пять месяцев этого года - около 310 миллионов евро, это рост относительно того же периода прошлого года на 28% в экспорте товаров. Это рынок, на который Сербия вышла в последний десяток лет, где есть значимое увеличение. Если бы пошлины, как это предусмотрено первоначальным решением от 2 апреля, которое несколько смягчено в недавно поступившем письме, были введены и действовали длительное время, то наш экспорт товаров на рынок США практически бы стал невозможен, учитывая, что Сербия получила ставку среди наиболее высоких из 150 стран", - сказал Станич. По словам Станича, полное введение 35% импортной пошлины станет самым негативным сценарием, переговоры с США ведутся и ожидается их интенсификация до 1 августа. "Учитывая, что американский рынок, что касается экспорта товаров, находится на 19-ом месте для Сербии, это не стало бы большим ударом для экономики, больше для самих компаний, которые ориентированы на американский рынок, их около 750", - заявил помощник директора сектора по стратегическому анализу ТПП Сербии. Письмо президента США Дональда Трампа - скорее приглашение правительства Сербии к дальнейшим переговорам, которые уже идут месяцами, учитывая откладываемые благодаря успешной дипломатии санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (56,14% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром"). Сербия верит, что можно договориться о чем-то с пользой для нее, обеих сторон и избежать пессимистического сценария, отметил Станич. Станич подчеркнул, что специалистов больше беспокоят последствия, если США не договорятся с ЕС и КНР о таможенных пошлинах. В таком случае высокие американские пошлины распространятся и на продукцию из третьих стран, где действуют компании с европейским и китайским капиталом, как было в 2019 году с экспортом стали из Сербии, главный производитель которой - компания из КНР. Также вредят сербской экономике атмосфера торговых войн и протекционизм, так как хозяйство страны ориентировано на экспорт. "В общем объеме сербского экспорта в США доминируют поставки автомобильных шин, в том числе производства китайских компаний в Сербии, амуниции для спортивного и боевого оружия, питания для домашних животных, продукции перерабатывающей промышленности, продукции из стали и алюминия, в том числе посуды и стальных конструкций для строительной индустрии", - уточнил Станич. Собеседник агентства отметил, что экспорт услуг из Сербии, особенно в сфере ИТ, намного больше, чем экспорт товаров, к которым относятся анонсированные пошлины. Согласно данным ТПП, услуги в сфере ИТ компаниям США в структуре сербского экспорта находятся на первом месте, затем идут Великобритания, Швейцария, ФРГ, большой объем таких услуг оказывается в Россию. В последние пять лет в сфере ИТ профицит экспорта сербских услуг в США, в 2024 он составил 1,4 миллиарда евро, в первые пять месяцев 2025 года - 400 миллионов евро. Также прямые иностранные инвестиции из США в прошлом году и начале этого были больше, чем от крупнейшего внешнеторгового партнера - Германии, около 700 компаний из США работают в Сербии, где работают примерно 12 тысяч сотрудников. Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что новые пошлины США в первую очередь касаются сербских оборонных предприятий Yugoimport, Prvi Partizan и производителей покрышек для автобусов и грузовиков - японских инвесторов Toyo Tire и китайской Linglong в Сербии. По данным республиканского управления статистики в 2024 году, сербский экспорт в США составил 670,1 миллиона долларов, импорт из США составил 739,4 миллиона долларов. Это всего 2,1% в совокупном экспорте Сербии и 1,8% в импорте за прошедший год.

https://1prime.ru/20250630/serbiya-859035107.html

сербия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сербия, сша, ес