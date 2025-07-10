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Правительство обсудит выделение средств Тульской области - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство обсудит выделение средств Тульской области
Правительство обсудит выделение средств Тульской области - 10.07.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств Тульской области
Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпромторгу из своего резервного фонда на предоставление в 2025 году субсидии Тульской... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T00:16+0300
2025-07-10T00:16+0300
общество
тульская область
михаил мишустин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859344301.jpg?1752095798
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпромторгу из своего резервного фонда на предоставление в 2025 году субсидии Тульской области на инфраструктуру инновационного научно-технологического центра "Композитная долина", сообщает пресс-служба кабмина. "О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Тульской области", - говорится в сообщении о повестке заседания. Уточняется, что проект распоряжения направлен на софинансирование расходных обязательств Тульской области, возникающих при реализации мероприятий по созданию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина". В январе 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании ИНТЦ "Композитная долина".
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общество , тульская область, михаил мишустин, минпромторг
Общество , Тульская область, Михаил Мишустин, Минпромторг
00:16 10.07.2025
 
Правительство обсудит выделение средств Тульской области

Правительство обсудит выделение средств на инфраструктуру ИНТЦ "Композитная долина"

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпромторгу из своего резервного фонда на предоставление в 2025 году субсидии Тульской области на инфраструктуру инновационного научно-технологического центра "Композитная долина", сообщает пресс-служба кабмина.
"О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Тульской области", - говорится в сообщении о повестке заседания.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на софинансирование расходных обязательств Тульской области, возникающих при реализации мероприятий по созданию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина".
В январе 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании ИНТЦ "Композитная долина".
 
ОбществоТульская областьМихаил МишустинМинпромторг
 
 
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