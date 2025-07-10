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Правительство обсудит выделение средств Тульской области

Правительство обсудит выделение средств Тульской области - 10.07.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит выделение средств Тульской области

Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпромторгу из своего резервного фонда на предоставление в 2025 году субсидии Тульской... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T00:16+0300

2025-07-10T00:16+0300

2025-07-10T00:16+0300

общество

тульская область

михаил мишустин

минпромторг

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпромторгу из своего резервного фонда на предоставление в 2025 году субсидии Тульской области на инфраструктуру инновационного научно-технологического центра "Композитная долина", сообщает пресс-служба кабмина. "О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Тульской области", - говорится в сообщении о повестке заседания. Уточняется, что проект распоряжения направлен на софинансирование расходных обязательств Тульской области, возникающих при реализации мероприятий по созданию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина". В январе 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании ИНТЦ "Композитная долина".

тульская область

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общество , тульская область, михаил мишустин, минпромторг